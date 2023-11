11. sezon "Przyjaciółek" coraz bliżej! Już 1 marca zobaczymy 1. odcinek nowego sezonu kultowej produkcji Polsatu. Wszystko wskazuje na to, że emocje sięgną zenitu. Wiemy przecież, że dojdzie do ostrej kłótni Ingi (Małgorzata Socha), Zuzy (Anita Sokołowska), Anki (Magda Stużyńska) i Patrycji (Joanna Liszowska), w wyniku której dziewczyny nie wezmą udziału w ślubie Patrycji i Wiktora! Nie jest tajemnicą, że przyjaciółki nie akceptują wybranka Patrycji i ostro oceniają jej decyzję. Ale to nie koniec problemów dziewczyn! Zuza odkryje, że macierzyństwo ma na nią fatalny wpływ... Zobaczcie zwiastun!

Reklama

Zobacz: "Nie chcę was na moim ślubie!" Patrycja z "Przyjaciółek" nie będzie mieć litości dla Ingi, Anki i Zuzy! Zobaczcie nowy ZWIASTUN

Przeczytaj też: Wielka kłótnia w "Przyjaciółkach"! To koniec przyjaźni Patrycji, Ingi, Anki i Zuzy?!

Patrycja weźmie ślub z Wiktorem!

Mat.prasowe

Przyjaciółki nie potrafią zaakceptować decyzji Patrycji!

Reklama