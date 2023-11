Violet Oliferuk pojawiła się na wielkiej modowej imprezie! 4 listopada w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się prezentacja kolekcji H&M, którą stworzył znany na całym świecie projektant Giambattista Valli. Wydarzenie przyciągnęło prawdziwe tłumy gwiazd. Na imprezie nie mogło zabraknąć m.in. Małgorzaty Rozenek, Julii Wieniawy, Natalii Siwiec, Dawida Kwiatkowskiego, Barbary Kurdej-Szatan, Pauliny Sykut czy Izabeli Janachowskiej.

Reklama

Okazuje się, że na prezentacji kolekcji popularnej sieciówki pojawiła się również przyjaciółka Michała Szpaka, Violet Oliferuk! Zobaczcie, jak się prezentowała!

Violet Oliferuk debiutuje na salonach

O Violet zrobiło się głośno kilka tygodni temu. Okazało się wówczas, że początkująca wokalistka wzięła udział w najnowszej edycji "The Voice of Poland". Podczas przesłuchań w ciemno Michał Szpak zdradził, że prywatnie przyjaźni się z Violet Oliferuk! Przyjaciółka trafiła do drużyny artysty, jednak ostatnio okazało się, że nie pojawi się w kolejnych odcinkach. Violet odpadła z show podczas nokautów. Michał uznał wówczas, że pozostali uczestnicy z jego drużyny są od niej lepsi.

Stało się WYWALIŁ MNIE!!! ???? - napisała przyjaciółka Michała Szpaka w internecie.

Teraz Violet Oliferuk pojawiła się na oficjalnej imprezie! Jak prezentowała się na czerwonym dywanie? Spójrzcie tylko na jej look! Myślicie, że przyjaciółka Michała Szpaka zostanie w polskim show-biznesie na dłużej?

Zobacz także: Michał Szpak żegna swoją "psiapsi" w "The Voice of Poland"! Dlaczego nie wybrał przyjaciółki?

Violet Oliferuk na imprezie H&M

ONS

Podoba się Wam look byłej uczestniczki "The Voice of Poland"? Celebrytka postawiła na zwierzęce wzory, które wciąż nie wychodzą z mody

ONS