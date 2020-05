Przyjaciółka Ani Lewandowskiej pokazała przepiękny prezent z okazji narodzin Laury! To pamiątka na całe życie

Przyjaciółka Anny Lewandowskiej, Ewa Puchowska pokazała na swoim Instagramie przepiękny prezent z okazji narodzin drugiej córki trenerki. To wspaniała pamiątka na całe życie. Zobaczcie co takiego zostało przygotowane specjalnie na tą wyjątkową okazję!

Zobacz także: Tak Robert Lewandowski powitał w domu Anię i córkę Laurę. Każdy tata powinien wziąć z niego przykład!

W środę 6 maja na świecie pojawiła się druga córka Ani i Roberta Lewandowskich - Laura. Poród trenerki na szczęście był szybki i obył się bez komplikacji, dlatego świeżo upieczona mama mogła niemal od razu wrócić do domu.

Jako pierwszy radosną nowinę za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosił dumny tata, zaledwie dwie godziny po narodzinach Laury!

Hello little one 💖 welcome to the world Laura! Well done Mummy (witaj na świecie Laura, świetna robota Mamo) - napisał piłkarz.