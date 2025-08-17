Minął miesiąc od śmierci Joanny Kołaczkowskiej, znanej artystki kabaretowej i członkini kabaretu Hrabi. Zmarła w nocy z 16 na 17 lipca 2025 roku w wieku 59 lat. Jej odejście wstrząsnęło światem polskiego kabaretu i pozostawiło ogromną pustkę w sercach fanów oraz współpracowników. W miesięcznicę śmierci Joanny Kołaczkowskiej bliscy i przyjaciele postanowili uczcić jej pamięć w poruszający sposób.

Reklama

Tomasz Majer poruszająco wspomina Joannę Kołaczkowską

Tomasz Majer, członek kabaretu Hrabi, opublikował na Facebooku wspomnienie, które poruszyło internautów. Zamieścił selfie, które niegdyś zrobił z Joanną Kołaczkowską. W opisie do zdjęcia napisał:

Pierwszy miesiąc bez ciebie. Tęsknota nigdy nie minie.

Krótki, lecz pełen emocji wpis odzwierciedla głębię relacji, jaka łączyła artystów. Majer i Kołaczkowska przez lata wspólnie występowali na scenie, rozśmieszając publiczność i tworząc unikalną jakość kabaretu Hrabi.

Dariusz Kamys o Joannie Kołaczkowską w miesięcznicę jej śmierci

Dariusz Kamys, współtwórca kabaretu Hrabi oraz prywatnie szwagier zmarłej, także postanowił opublikować poruszający wpis. Na Facebooku opublikował portret, który namalował specjalnie dla Joanny Kołaczkowskiej dziesięć lat temu, z okazji jej urodzin. Do obrazu dołączył wzruszający list:

To już miesiąc, odkąd odeszłaś tam… Ty już wiesz wszystko. Grzejesz serce w płomieniach Największej Miłości. Wiem, że tam ci dobrze. Ale tutaj – brakuje ciebie. Ten obraz namalowałem 10 lat temu, na twoje urodziny. Albo naprawdę ci się podobał, albo cudownie to zagrałaś. Tak czy inaczej – cieszyłem się wtedy jak dziecko. I wiem, że to nie ostatni twój portret.

To osobiste wyznanie głęboko poruszyło fanów artystki, przypominając o jej niezwykłej obecności w życiu innych ludzi – nie tylko jako artystki, ale przede wszystkim jako człowieka.

Internauci wspominają Joannę Kołaczkowską

Śmierć Joanny Kołaczkowskiej wywołała ogromny smutek nie tylko w środowisku artystycznym, ale i wśród wiernych fanów kabaretu Hrabi. W mediach społecznościowych pod wpisami Tomasza Majera i Dariusza Kamysa pojawiły się setki komentarzy pełnych współczucia, wspomnień i podziękowań za artystyczne dziedzictwo Joanny.

Przecież Asia nie odeszła. Odeszlo jej ciało, ale ona cały czas jest wśród nas. Każdy Wasz skecz będzie nam o Niej przypominał. Wszystkim nam Jej brak, jednym bardzo, bardzo, drugim trochę mniej bardzo. Darek, grajcie dalej, Asia by tego bardzo chciała. Patrząc na Was, będziemy pamiętać cudowną Asię. Nikt Jej nie zastapi- to nie jest możliwe, ale dzięki Wam pamięć o Niej będzie żyć wśród nas. P.S. przytulam najmocniej jak mogę, cóż mogę więcej zrobić....

Nie ma dnia by nie było Hrabiny w mojej głowie. Cudna nasza

Zobacz także: