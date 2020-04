Przyjaciel Pawła Królikowskiego w poruszających słowach wspomina ostatnie chwile aktora

Ksiądz Marek Chrzanowski podczas wizyty w "Pytaniu na Śniadanie" wspominał swojego przyjaciela, Pawła Królikowskiego. Duchowny w rozmowie z Marzeną Rogalską i Tomaszem Kammelem opowiedział o ostatnich spotkaniach z uwielbianym przez widzów aktorem.

Czy Paweł Królikowski rozmawiał ze swoim przyjacielem o chorobie? Ksiądz Marek Chrzanowski opowiedział, jak wspierał go w trudnych chwilach.

27 lutego w mediach pojawiła się niezwykle smutna wiadomość o śmierci Pawła Królikowskiego. Aktor, którego widzowie pokochali za rolę Kusego w "Ranczu" zmarł po długiej chorobie neurologicznej. Kilka miesięcy przed śmiercią Paweł Królikowski trafił do szpitala, a tam wpierała go nie tylko rodzina ale i przyjaciele. Wśród nich był ksiądz Marek Chrzanowski.

Kapłan pojawił się dziś w "Pytaniu na Śniadanie" i opowiedział o swojej przyjaźni z aktorem, oraz o ich ostatnich rozmowach i spotkaniach.

Byłem na tyle ile mogłem być z nim, odwiedzałem go w szpitalu pod koniec jego życia. Odwiedzałem go w szpitalu kiedy był przytomny, ale już wtedy kiedy był nieprzytomny przychodziłem, trzymałem go za rękę i modliłem się - mówi przyjaciel aktora.

"Czy Paweł był pogodzony z tym, że zbliża się jego kres" zapytała Marzena Rogalska. Odpowiedź księdza porusza do łez...

A jak ksiądz Marek Chrzanowski wspomina Pawła Królikowskiego?

To był człowiek pełen dynamizmu, pełen życia, kochał życie. Kochał wszystko, co się z życiem łączyło. Można powiedzieć, że był smakoszem życia. Były takie sytuacja, że my siadaliśmy u niego w ogrodzie i jedliśmy coś dobrego, co Małgosia przygotowała. Rozmawialiśmy o życiu, spacerowaliśmy - ja bardzo lubiłem z nim spacery - wspominał ksiądz Marek Chrzanowski. - On dodawał mi siły, on był kimś wyjątkowym. Czuję ogromną stratę - dodał.