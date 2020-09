Ralph Kamiński, wokalista i przyjaciel Michała Szpaka, opublikował w sieci wpis, w którym skrytykował sceniczne stylizacje Sanah! Czy młoda gwiazda polskiej sceny muzycznej odpowie na zaczepki? Sanah już od blisko roku należy do grona najpopularniejszych artystek w naszym kraju. Piosenki "Szampan" czy "Melodia" to absolutne hity ostatnich miesięcy. Ostatnio Sanah odniosła ogromny sukces zdobywając aż cztery nagrody na festiwalu w Opolu. Niestety, chociaż młoda wokalistka zachwyca swoim głosem, to jej sceniczne stylizacje nie wszystkim przypadły do gustu.

Ralph Kamiński krytycznie o stylizacjach Sanah

Festiwal w Opolu należał m.in. do Sanah. Młoda gwiazda zachwyciła swoimi występami i zgarnęła całkiem sporo nagród. Na scenie Sanah zaprezentowała się w różowych, dziewczęcych stylizacjach w których wyglądała jak księżniczka. Niestety, look artystki nie spodobał się popularnemu wokaliście, a prywatnie przyjacielowi Michała Szpaka. W minioną sobotę Ralph Kamiński opublikował na Twitterze wpis, w którym skrytykował stylizację Sanah.

Kto każe się Sanah ubierać w te okropne sukienki?- napisał w sieci. Taka ładna dziewczyna ;(- dodał.

Zgadzacie się z opinią wokalisty? A może Ralph Kamiński przesadził? Podoba się Wam sceniczny look Sanah? Naszym zdaniem bajkowe kreacje młodej gwiazdy wyróżniają ją na scenie i z pewnością nikt nie zapomni jej cukierkowych, dziewczęcych stylizacji.

Spójrzcie, jak Sanah ubiera się na scenie i poza nią!

Mocny wpis Ralpha został ostro skrytykowany przez fanów. Niektórzy jednak uważają, że Ralph napisał to ironicznie, bo sam często mierzy się z tak niesprawiedliwymi opiniami. Co o tym sądzicie?

Sanah uwielbia występować w dziewczęcych kreacjach.

Na festiwalu w Opolu pokazała w w różowych sukienkach w stylu księżczniczki.

Ralph Kamiński przesadził?

A jak prezentuje się na co dzień? Spójrzcie na jej zdjęcia!