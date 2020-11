Czy narodowa kwarantanna jest nieunikniona? Doradca premiera do spraw COVID-19, prof. Andrzej Horban w rozmowie z "Rzeczpospolitą" stwierdził, że koronawirus niestety w dalszym ciągu paraliżuje służbę zdrowia i doprowadza do jej niewydolności. Kiedy możemy spodziewać się lockdownu i jak mógłby on wyglądać? Sprawdźcie szczegóły.

Całkowity lockdown coraz bliżej? "Polska powinna być zamknięta przez miesiąc"

Od kilku tygodni sytuacja pandemiczna w Polsce jest naprawdę trudna. W ubiegłym tygodniu rząd wprowadził kolejne restrykcje - zamknięte zostały między innymi galerie handlowe i placówki kultury. W dalszym ciągu nie pracuje również branża fitness oraz gastronomia stacjonarna. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że jest to już ostatni krok przed wprowadzeniem narodowej kwarantanny.

Niestety zagrożenie lockdownem jest coraz większe.

Jeżeli nastąpi przekroczenie liczby 70-75 osób zakażonych na 100 tys. mieszkańców przez siedem dni – wtedy będziemy musieli się liczyć z narodową kwarantanną – powiedział w Programie 1 Polskiego Radia Michał Dworczyk.

Doradca premiera ds. COVID-19, prof. Andrzej Horban w rozmowie z "Rzeczpospolitą" powiedział, że jeżeli sytuacja w dalszym ciągu nie będzie się poprawiać, to powinniśmy niemalże całkowicie zamknąć Polskę na co najmniej miesiąc.

Jeżeli liczba nowo zdiagnozowanych chorych zacznie przekraczać 30 tysięcy, zdecydowanie powinniśmy zamknąć Polskę. Musimy zakazać ludziom wychodzenia z domu bez powodu, jedynie do pracy w zawodach, które są niezbędne do funkcjonowania kraju. Wszystko inne należy zamknąć na miesiąc - powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą", prof. Andrzej Horban.

Profesor wytłumaczył również, dlaczego w tej chwili zdecydowano się na zamknięcie galerii handlowych, a kościoły w dalszym ciągu pozostają otwarte.

Bo są one dużo bardziej oblegane niż kościoły. Ale w tej chwili powinno się zamknąć także kościoły

Doradca premiera ds. COVID-19 powiedział jednak również coś pocieszającego.

Przy takiej liczbie zakażeń osiągniemy odporność stadną w ciągu trzech–czterech miesięcy. Dlaczego? Jeśli mamy 30 tys. zakażeń dziennie i przyjmując, że pięć razy tyle jest chorych bezobjawowych, to w ciągu miesiąca przechoruje prawie 6 mln osób - dodał prof. Andrzej Horban w rozmowie z "Rzeczpospolitą"

Prof. Andrzej Horban stwierdził, że jeżeli liczba nowo zdiagnozowanych chorych zacznie przekraczać 30 tys. przypadków na dobę, to trzeba będzie zamknąć Polskę.

East News

Jego zdaniem lockdown powinien objąć również kościoły.