Wakacje zostaną skrócone albo przesunięte w czasie? Dariusz Piontkowski z MEN komentuje! 

Czy przez pandemię koronawirusa przerwa wakacyjna w szkole zostanie skrócona? A może wakacje odbędą się w innym czasie niż dotychczas? Jest komentarz wiceszefa Ministerstwa Edukacji Narodowej! Dariusz Piontkowski w programie "Newsroom" w Wirtualnej Polsce zdradził czy ze względu na wprowadzenie nauczania zdalnego, przez które wielu uczniów może mieć zaległości w szkole, przerwa wakacyjna będzie krótsza niż zawsze. Sprawdźcie, co powiedział!

Pandemia koronawirusa wciąż paraliżuje życie ludzi na całym świecie. W związku z pandemią i coraz większą liczbą ofiar władze w naszym kraju już kilka tygodni temu wprowadziły szereg obostrzeń. Wstępnie nauczanie zdalne wszystkich uczniów miało trwać do 19 listopada, ale premier przedłużył nauczanie zdalne do świąt Bożego Narodzenia- później, w dniach 4-18 stycznia odbędą się ferie zimowe dla dzieci z całej Polski. Dziś z pewnością większość rodziców zastanawia się, jak duże zaległości w nauce będą mieli wszyscy uczniowie. Teraz obawy rodziców skomentował Dariusz Piontkowski! Wiceszef MEN w programie "Newsroom" zdradził, czy władze chcą skrócić wakacje, żeby uczniowie mogli nadrobić wszystkie zaległości!

Nie tylko rodzice i nie tylko w Polsce obserwują to, że kształcenie na odległość ma swoje mankamenty i ograniczenia. Zdajemy sobie z tego wszyscy sprawę, natomiast na razie nie ma żadnych decyzji dotyczących terminu wakacji. Mamy nadzieję, że do wakacji większość z nas będzie już zaszczepiona dzięki temu opanujemy chorobę i będzie można wrócić do normalnego trybu również w edukacji- powiedział Dariusz Piontkowski. (...) na razie chcemy aby wakacje, podobnie jak i egzaminy, odbyły się w tym przewidzianym ustawowo terminie- dodał.