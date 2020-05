Nowe zasady na plażach! Media dotarły do zaskakującego dokumentu

Ile osób wejdzie na plaże i kto będzie mógł z nich korzystać? Czy w związku z pandemią koronawirusa zostaną wprowadzone limity osób, które będą mogły wejść na plaże? Takie pytania z pewnością już od jakiegoś czasu zadają sobie wszyscy Polacy, którzy zarezerwowali tegoroczny urlop nad morzem czy jeziorem.

Media dotarły do zaskakującego dokumentu, który miał wystosować Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny do Głównego Inspektoraru Sanitarnego. Co w nim wskazano?

Nowe zasady na plażach w Polsce

Reporter RMF FM Kuba Kaługa dotarł do dokumentu, w którym zostały zawarte zalecenia dla samorządów i organizatorów kąpielisk. Co z niego wynika?

Okazuje się, że osoby odpowiedzialne za plaże i kąpieliska powinny ograniczyć liczbę osób, które będą z nich korzystać - według nowych zasad na jedną osobę powinno przypadać 6 metrów kwadratowych, a plażowicze powinni zachować od siebie bezpieczną odległość.

Optymalnie byłoby, aby na plaży przebywało około 1/3 przeciętnej dziennej liczby odwiedzających z typowego sezonu letniego - RMF FM cytuje zalecenia zawarte w dokumencie.

Co to oznacza? Autorzy listu piszą wprost, żeby wprowadzić pomiary, ile osób wchodzi i wychodzi z plaży.

Pożądane jest prowadzenie obserwacji wejść na plażę, liczenie wchodzących i opuszczających ją osób.

Julia Tomicka, prezes zarządu Portu Jachtowego w Łebie w rozmowie z portalem Money.pl skomentowała dokument z zaleceniami.

Kompletnie tego nie widzę, nie wiem, jak mielibyśmy to zorganizować? Grodzenie plaży nie wchodzi w grę, robienie jakichś sektorów czy wytyczanie miejsc taśmą. Nie wiem też, kto miałby to sprawdzać? Ratownicy nie są od tego, oni mają przecież zupełnie inne zadania - portal money.pl cytuje Julię Tomicką.

Co sądzicie o wytycznych Państwowego Zakładu Higieny?

Tegoroczne wakacje będą inne niż dotychczas. Na plaże wejdzie mniej osób niż w poprzednich latach?