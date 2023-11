Złe wiadomości dla wszystkich fanów "Na Wspólnej"! Okazuje się, że hitowy serial TVN będzie miał przerwę w emisji. Jak przypomina super Express już od wtorku, 14 sierpnia, widzowie nie będą mogli zobaczyć nowych odcinków odcinków "Na Wspólnej"! Już dziś zostanie wyemitowany ostatnia, 2729 odsłona serialu przed kilkudniową przerwą. Co zastąpi produkcję TVN?

Reklama

Kiedy emisja nowych odcinków "Na Wspólnej"?

Według medialnych doniesień fani już jutro nie zobaczą kolejnego odcinka serialu. Zamiast "Na Wspólnej" widzowie będą mogli śledzić relację z Top of the Top- Sopot Festiwal 2018. Impreza potrwa od 14 do 16 sierpnia i wystąpią podczas niej m.in. takie gwiazdy jak Michał Szpak, Bajm i Lady Pank. Kiedy więc będziemy mogli zobaczyć nowe odcinki "Na Wspólnej"? Serial wróci na antenę TVN już w poniedziałek, 20 sierpnia.

Żałujecie, że serial wróci na antenę TVN dopiero za tydzień?

Zobacz także: Powrót gwałciciela na Wspólną to dopiero początek?! Jabłczyńska TYLKO NAM zdradziła, co stanie się z Martą!

"Na Wspólnej" na kilka dni znika z anteny TVN.

ONS

Reklama

Serial wróci na antenę 20 sierpnia.