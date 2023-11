Reklama

Fani "Na Wspólnej" wstrzymali oddech, gdy okazało się, że Marta (Joanna Jabłczyńska) po raz kolejny będzie musiała stanąć oko w oko ze swoim oprawcą sprzed lat. Przypomnijmy, że dziewczyna jako nastolatka została zgwałcona przez Marcina (Kamil Maćkowiak). Co prawda mężczyzna trafił wtedy za kratki, jednak teraz znowu jest na wolności. Co więcej, niczego nieświadomy Marcin nawiązał współpracę z narzeczonym Marty, Olafem! Kobieta postanowiła zemścić się na swoim oprawcy. Marta opowiedziała o tym, co zrobił jej Marcin, jego rodzinie oraz sąsiadom. Okazuje się, że to dopiero początek kłopotów w życiu pięknej dziennikarki. Joanna Jabłczyńska w rozmowie z party.pl zdradziła, że jej bohaterka jeszcze sporo namiesza! Co wydarzy się w najbliższych odcinkach "Na Wspólnej"? Zobaczcie nasze wideo i dowiedzcie się więcej!

Marta zamieniła życie Marcina w piekło