Przerażające wizje Krzysztofa Jackowskiego zaczynają się spełniać?! "Dojdzie do rękoczynów. Będziemy sobie opowiadać, czym była wolność"

Krzysztof Jackowski opublikował w sieci nowe nagranie, w którym podzielił się swoją najnowszą wizją! Co nas czeka? Na co Polacy powinni się przygotować? Czy wkrótce władze wprowadzą kolejne obostrzenia?

Krzysztof Jackowski opowiedział o swojej najnowszej wizji dotyczącej pandemii koronawirusa i strajków, które ogarnęły Polskę. Przerażające słowa jasnowidza!

Szokująca wizja Krzysztofa Jackowskiego

Krzysztof Jackowski już od dawna ostrzegał, że jesienią tego roku wydarzy się coś, co nami wstrząśnie. Jasnowidz mówił wprost, że "przed dużą wojną na świecie ludzie w Polsce i w Europie będą bali się oddychać".

Teraz Krzysztof Jackowski podzielił się swoją najnowszą, naprawdę przerażającą wizją! Co wydarzy się w Polsce?

Jesteśmy w przeddzień bardzo poważnych restrykcji. To może być wprowadzony stan- pamiętajcie jedno, jeżeli w najbliższych godzinach lub dniach rząd wprowadzi jakiś stan oznacza to, że konsekwencje tego bardzo duże, daleko idące i od tego momentu zaczyna się coś bardzo dużego nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Coś, gdzie o czasie przed marcem - jaki przeżywaliśmy - będziemy tęsknić. Będziemy opowiadać sobie nawzajem, czym była wolność. (...) ja mam wrażenie, że jeżeli będzie ogłoszony w naszym kraju jakiś stan, to on będzie podzielony - mianowicie to np. Warszawa będzie objęta szczególnymi restrykcjami tak, że w centrum stanie się pusto, a inne miejscowości nie, lub ileś miejscowości może być w takiej sytuacji, a w mniejszych tego nie będzie, na razie - mówił Krzysztof Jackowski.

Jasnowidz ostrzega, że w Polsce zostaną wprowadzone trzy strefy obostrzeń:

Dojdzie do rękoczynów, do pobicia dotkliwego, ale to tak jakby policjanci będą pobici... to będzie jakaś prowokacja, z tego zrobi się dużą sprawę dla jakiegoś celu. W Polsce będą zrobione trzy strefy obostrzeń, one będą całkiem inne od tych jakie są teraz, obostrzenia będą miały związek z dyscypliną obywatelską - oczywiście w imię zarazy, ale te obostrzenia będą już takie bardziej militarne, takie dyscyplinujące nas - mówił Krzysztof Jackowski.

Krzysztof Jackowski nawiązał również do protestów, które od kilku dni są organizowane w Polsce. Według wizji jasnowidza, wkrótce protestujący będą aresztowani!

Dojdzie do tego, że takie protesty jak widzimy na ekranie, jakie mają dziś mniejsce, jeżeli ktoś się będzie na takie protesty odważał, to będzie po prostu aresztowany i wywożony. Daliśmy się na to złapać... To jest ostatni moment, żeby sobie pozwolić na takie prostety, zaczną być bardzo ostre restrykcje, bardzo ostro traktowane, będą problemy w bankach. Wchodzimy w badzo duszny czas, kończy się teoria, zacznie się praktyka, która dotknie nas boleśnie. Będziemy świadkami wygaszania niektórych sektorów gospodarczych i tak to potrwa do 20, 22 listopada po czym zacznie się nowy etap tego koszmaru, który jest preludium do tego, co ma się wydarzyć. (...) mówię wam stanowczo, to wszystko idzie w kierunku militarnym.

Wierzycie w wizje Krzysztofa Jackowskiego?

Krzysztof Jackowski podzielił się swoją najnowszą wizją.

Jasnowidz ostrzega, że czeka nas bardzo trudny czas. W wizji Krzysztofa Jackowskiego protestujący mogą być aresztowani.