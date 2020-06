Przerażające informacje dotyczące śmierci uczestnika show "Dżentelmeni i Wieśniacy" w TTV! Jest komentarz prokuratury

Prokuratura potwierdziła medialne podejrzenia dotyczące śmierci uczestnika programu "Dżentelmeni i wieśniacy". Bohater hitu TTV popełnił samobójstwo? Wczoraj, 20 czerwca ok. godziny 7:00, w miejscowości Mrzeżyno doszło do prawdziwej tragedii. Do do kanału portowego wjechał samochód osobowy. Niestety, pomimo akcji ratunkowej i długiej reanimacji kierowcy nie udało się uratować. Teraz na jaw wychodzą dramatyczne szczegóły jego śmierci.

Komentarz prokuratury w sprawie śmierci mężczyny

Początkowo media podawały, że mężczyzna, który zginął w kanale portowym miał ok. 40 lat. Dziś wiadomo już, że był to Jarosław K., 36-letni mieszkaniec Mrzeżyna, który kilka lat temu wziął udział w programie "Dżentelmeni i Wieśniacy". Niestety, okazuje się, że Jarosław K. najprawdopodobniej popełnił samobójstwo. Świadczyć o tym może m.in. zapis z monitoringu, który potwierdza relacje świadków, którzy - jak ustalił Polsat News- relacjonowali, że mężczyzna nie próbował nawet hamować przed wjazdem do wody.

Świadkowie twierdzą, że po wydobyciu ciała na rękach mężczyzny widać było założone kajdanki- informuje Polsat News.

Głos w sprawie tragicznej śmierci Jarosława K. zabrała prokuratura.

Dotychczasowe ustalenia poczynione w tej sprawie wskazują, że było to samobójstwo i w tym kierunku prowadzone jest postępowanie, jednakże w jego toku prokurator będzie ustalał wszystkie okoliczności tego zdarzenia- w rozmowie z Polsat News przyznała Ewa Obarek z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Wciąż nie wiadomo, co było powodem dramatycznej decyzji mężczyzny, jednak media informują, że przed jego śmiercią doszło do rodzinnej kłótni.

Bliskim Jarosława K. jeszcze raz składamy kondolencje.

Jarosław K. najprawdopodobniej popełnił samobójstwo.

eastNews

36-letni Jarosław K. w przeszłości był uczestnikiem programu "Dżentelmeni i wieśniacy".