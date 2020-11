Przez koronawirusa świąt Bożego Narodzenia nie będzie? Krzysztof Jackowski miał wizję

Krzysztof Jackowski miał kolejną wizję. Podczas swojej audycji na Youtubie podzielił się ze słuchaczami swoją przepowiednią na temat świąt Bożego Narodzenia w Polsce. Jasnowidz niestety nie przekazał dobrych informacji. Co zatem może nas czekać już w grudniu? Sprawdźcie szczegóły.

Jasnowidz z Człuchowa na bieżąco dzieli się ze swoimi słuchaczami nowymi wizjami. Dzięki kanałowi Youtube, co chwila dowiadujemy się jego nowych przepowiedniach. Obecnie widzowie najbardziej czekają na informacje dotyczące pandemii koronawirusa i jej dalszego rozwoju. Wszyscy drżą również o święta Bożego Narodzenia. Jak te szczególne dla nas Polaków dni będą wyglądać w dobie pandemii?

I właśnie to pytanie padło podczas ostatniej audycji, którą prowadził Krzysztof Jackowski. Jak będą wyglądać najbliższe święta? Czy w Polsce będzie bezpiecznie?

Jasnowidz po chwili dodał, że trzy kraje, w tym Polska, mogą być wykorzystywane przez innych.

Mniej bezpiecznie przez ten strach będzie niż w Wielkiej Brytanii, ale uważam, że na razie to będzie strach. Jeżeli się coś, nie daj Boże, zaczęłoby dziać w Europie, czy na Bliskim Wschodzie, to dziwnym trafem, ale mam wrażenie, że bardzo niefortunnie Polska, Czesi i Słowacja, że tutaj te trzy kraje mogą być wykorzystane do czegoś, co przez inne państwa może być uznane, że bierzemy w czymś udział. A tak prawdę mówiąc to ktoś będzie korzystał z naszych ziem.