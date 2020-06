Przerażająca wizja Krzysztofa Jackowskiego, jasnowidz mówi o wojnie! "Zacznie się nagle"

Krzysztof Jackowski opowiedział o swojej najnowszej wizji! Najsłynniejszy jasnowidz w Polsce w relacji opublikowanej na kanale youtube.com zdradził, co według niego może wydarzyć się w najbliższej przyszłości.

Krzysztof Jackowski, który jakiś czas temu przewidział, że Małgorzata Kidawa-Błońska nie przetrwa jako kandydatka na prezydenta, w nowym filmie opublikowanym w sieci po raz kolejny przyznał, że czekają nas trudne chwile. Krzysztof Jackowski mówi wprost, że wkrótce może dojść do wojny!

Przerażająca wizja Krzysztofa Jackowskiego

Krzysztof Jackowski już w kilku swoich wcześniejszych filmach opublikowanych na youtube.com nie ukrywał, że według niego latem tego roku może dojść do wojny!

Uważam i czuję to, że czerwiec i lipiec, te dwa miesiące, będą już wyraźnymi znakami, że robi się bardzo niebezpiecznie na świecie. I myślę, że czerwiec i lipiec, tak czuję, to będzie czas kiedy to będziemy poważnie zaniepokojeni nie tylko koronawirusem, ale też zaczynającą się wojną na świecie, która się zacznie nagle - jasnowidz mówił kilka tygodni temu.

Teraz Krzysztof Jackowski po raz kolejny podkreślił, że według jego wizji wkrótce na świecie rozegra się dramat. Wszystko ma się rozpocząć na przełomie czerwca i lipca. Krzysztof Jackowski wspomina o dużym skażeniu środowiska!

Jeżeli to będzie sprowokowane, to zanim to się zacznie, będzie mowa - ale to będzie poza nami, poza Europą, o dużym skażeniu środowiska - powiedział Krzysztof Jackowski. (...) znów to słowo: brudna bomba. Znów to słowo, które kiedyś używałem, jeszcze przed pandemią, że gdzieś spadnie brudna bomba - dodał jasnowidz.

Co jeszcze mówi Krzysztof Jackowski?

Boje się swoich myśli, swoich sugestii - to się zacznie w miejscu, w którym byśmy się nie spodziewali za bardzo. Indie, Pakistan. (…) Jeżeli ma się cokolwiek wydarzyć, to Trump jest temu przeciwny, ale z drugiej strony jakby nic nie mógł, jakby to było poza nim. Wojna będzie się toczyła w trzech różnych miejscach jednocześnie. W naszym kraju, jak to się zacznie to będzie noc, pójdziemy spać spokojnie, rano jak się obudzimy dowiemy się o jakimś desancie, o czymś z powietrza i nas to wszystkich bardzo zaskoczy. Ale nie będzie mowa o incydencie, ponieważ to będzie początek czegoś dużego. Tego samego dnia, lub wieczorem już będziemy widzieli odwet i atak, czyli to się stanie szybko - mówi Krzysztof Jackowski.

Wizja Krzysztofa Jackowskiego brzmi naprawdę przerażająco! Wierzycie w słowa jasnowidza?

Zobacz także: Jasnowidz Jackowski mówi o biedzie w dzieciństwie! Przerażająca wizja: "Nikt nie powiedział, że takie czasy nie wrócą"

Krzysztof Jackowski opowiedział o swojej najnowszej wizji. Wedłig jasnowidza już wkrótce może dojść do wojny.