Przerażająca wizja Krzysztofa Jackowskiego dotycząca pandemii koronawirusa! "Niech was nie zmyli zmniejszenie obostrzeń"

Krzysztof Jackowski podczas relacji na swoim kanale na YouTube.com podzielił się nową, przerażającą wizją dotyczącą przyszłości. Co czeka nas w najbliższym czasie? Czy wkrótce pandemia koronawirusa zniknie i będziemy mogli wrócić do normalnego życia? Niestety, według jednego z najsłynniejszych jasnowidzów w Polsce, mieszkańcy Europy bardzo szybko doświadczą czegoś, co jest jeszcze gorsze niż obecna pandemia!

Nowa wizja Krzysztofa Jackowskiego

Krzysztof Jackowski w nowym nagraniu, który możecie znaleźć na jego kanale na YouTube.com przyznał, że jego najnowsze wizjie nie są zbyt optymistyczne. Niestety, jasnowidz w swoich wypowiedziach wspomina o ruchach militarnych, które wkrótce zaczniemy obserwować. Krzysztof Jackowski ostrzega, żeby łagodzenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa nie uśpiły naszej czujności.

Czeka nas czas trudny, on się rozwija. Niech was nie zmyli zmniejszenie obostrzeń, właśnie my się mamy na tym skupić, że zaczyna być już coraz lepiej, bo nie musimy w mieście mieć maseczki, jaka to już jest ulga że chodząc po wolnym powietrzu już nie musimy jej mieć, na tym mamy się skupiać. A dzieją się bardzo duże rzeczy i dziać się będą- powiedział Krzysztof Jackowski. (...) Ja mam wrażenie, że w Europie lada moment zacznie się dziać coś militarnego- dodał.

To jednak nie koniec! Krzysztof Jackowski głośno przyznał, że według jego wizji, wydarzenia o których mówi rozpoczną się już w czerwcu bądź na przełomie czerwca i lipca!

Czerwiec i przełom czerwca i lipca pokaże nam, że dzieje się w Europie, być może nie tylko w Europie, coś poważnego militarnego. Nie nazywam tego celowo jeszcze wojną, tylko militarnego. Jesteśmy już trochę nauczeni takiego zniewolenia w pewnym sensie, takiego na rozkaz postępowania i ostrożnego postępowania i to, to jest taki przednówek tego, co się zacznie w czerwcu i w lipcu dziać. Zapomnijmy o tym prawie, które było, które dawało nam bezpieczeństwo w państwie demokratycznym i zaznaczam nie mówię tu o Polsce, mówię o Europie. Ja mam wrażenie, że bardzo szybko politycy, rządy będą nam pokazywały, że jesteśmy w jakimś dziwnym stanie międzynarodowym w którym prawa mamy wyraźnie ograniczone i te prawa, które nam ogranicza pandemia to jest nic do tego, co się dowiemy w niedługim czasie- czerwiec i lipiec.

Krzysztof Jackowski mówi wprost, że w tym roku zacznie się coś, co kiedyś będziemy nazywać początkiem dużej wojny!

Nie mam wątpliwości, że ten rok obedrze nas ze złudzeń i jest to pierwszy rok czegoś, co kiedyś nazwiemy dużą wojną na świecie- Krzysztof Jackowski mówi na swoim kanale na yt.

Wierzycie w wizje Krzysztofa Jackowskiego?

Zobacz także: Krzysztof Jackowski miał nową wizję! Mówi o pandemii: "Jej siła i rażenie nie jest takie jak się nam mówi"

Krzysztof Jackowski opowiedział o swojej najnowszej wizji.