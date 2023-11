Nie musisz być szefem kuchni, by... gotować jak szef kuchni! Zobacz, jak przygotować dania, które rozpieszczą zmysły i zdobędą miliony lajków na Instagramie! Oto 5 prostych i smacznych przepisów Mateusza Gesslera - kucharza, restauratora i jurora programu MasterChef Junior!

Śniadaniowe placuszki z cukinii

Mat. prasowe

Czas przygotowania: 30 minut

Liczba porcji: 4

Składniki:

2 cukinie (około 350 g)

2 jajka

70 g mąki

50 g mąki z orzeszków laskowych

1 łyżka miodu

1 łyżka kwaśnej śmietany

Masło klarowane do smażenia

Szczypta soli

Sposób przygotowania:

Cukinie zetrzyj na tarce o średnich oczkach. Do miski wbij jajka, dodaj śmietanę, miód i sól, a następnie wymieszaj. Dodaj cukinię, wyrób masę i wsyp mąkę pszenną i mąkę z orzeszków. Dokładnie wyrób i odstaw na 20 minut. Rozgrzej patelnię i smaż okrągłe placuszki (6 cm) po 2-3 minuty z każdej strony. Podawaj gorące posmarowane konfiturą morelową.

Naleśniki z serem i gorącymi malinami

Mat. prasowe

Czas przygotowania: 30 minut

Liczba porcji: 6

Składniki:

2 jajka

1 szklanka mąki

1 szklanka mleka

½ szklanki wody gazowanej

1 łyżka cukru

1 łyżka oleju

1 łyżka cukru

Laska wanilii

Szczypta soli

Sposób przygotowania:

Ze składników wyrób ciasto i odstaw na 20 minut. Smaż małe naleśniki, około 15 cm średnicy.

Składniki na nadzienie:

200 g mielonego sera

50 ml śmietany 30%

2 żółtka

1 białko

2 łyżki cukru

150 g malin

2 łyżki miodu

Sposób przygotowania:

Żółtka utrzyj z cukrem na puszysta masę. Dodawaj po odrobinie sera wyrabiając masę mikserem. Pod koniec dodaj ubitą pianę z białka. Dokładnie wymieszaj. Przed podaniem wrzuć maliny do rondelka z łyżką cukru i przesmaż przez 2 minuty. Przełóż 10 naleśników serem, tak żeby powstał a’la tort. Wstaw do nagrzanego piekarnika na 12 minut w temp 170 C. Pokrój w kawałki i podawaj z gorącymi malinami.

Omlet z szynką i pomidorami

Mat. prasowe

Czas przygotowania: 15 minut

Liczba porcji: 4

Składniki:

8 szt. jajek

80 ml śmietany

sól, pieprz

1 łyżka klarowanego masła

100 g szynki

Sos pomidorowy:

2 szalotki

6 dojrzałych pomidorów

1 ząbek czosnku

100 ml śmietany

Sól, pieprz, szczypiorek

Sposób przygotowania:

Pomidory sparz i obierz ze skórki, pokrój w kostkę. Wrzuć do rondla z pokrojoną szalotką, czosnkiem i masłem. Duś pod przykryciem 10 minut. Dodaj śmietanę i dopraw solą i pieprzem.

Zredukuj sos aż będzie gęsty. Jajka wybij do miski, dodaj śmietanę, sól pieprz oraz pokrojoną w kostkę szynkę. Wylej masę na 4 patelnie i smaż na bardzo małym ogniu (tak żeby omlet się nie rumienił). Lekko surowy omlet zdejmij z patelni, posmaruj sosem pomidorowym oraz posyp szczypiorkiem i zwiń w rulon. Wsadź na 4 minuty do pieca nagrzanego do temp 220 C. Podawaj na sałacie udekorowany mikroziołami.

Jabłka zapiekane z ryżem i musem z mango

Mat. prasowe

Czas przygotowania: 40 minut

Liczba porcji: 2

Składniki na mus z mango i jabłek:

1 mango

2 jabłka

2 listki mięty

½ łyżki syrop klonowy

Sposób przygotowania:

Jabłka obierz i zetrzyj na tarce, następnie przesmaż w rondelku z ½ łyżki syropu klonowego oraz miętą. Mango obierz, pokrój w kostkę i dodaj do schłodzonych jabłek. Dobrze wymieszaj lub zblenduj na gładką masę.

Składniki:

100 g płatków ryżowych

300 ml mleka

200 g jabłek

50 g rodzynek

1 łyżka miodu

1 łyżeczka masła klarowanego

½ laski wanilii

Sposób wykonania:

W rondelku zagotuj mleko z rodzynkami wanilią i miodem, zestaw z ognia. Dodaj płatki ryżowe i mieszaj przez około 2 minut aż zgęstnieją. Masę zagotuj jeszcze przez 2 minuty. ½ masy ryżowej ułóż w żaroodpornej salaterce, na górę wyłóż mus z mango i jabłek, a następnie resztę masy ryżowej. Całość polej sklarowanym masłem. Zapiecz w piekarniku przez 10 min w temp 170 C.

Twarożek z kaszą gryczaną i truskawkami

Mat. prasowe

Czas przygotowania: 10 minut

Liczba porcji: 2

Składniki:

100 g kaszy gryczanej ugotowanej na sypko

100 g półtłustego twarogu

100 g truskawek

2 łyżki miodu

2 łyżki płatków migdałów

1 łyżka kwaśnej śmietany

mięta

Sposób przygotowania:

Ser pokrusz widelcem w misce, dodaj kaszę, posiekana miętę, kwaśną śmietanę oraz miód. Połącz wszystkie składniki. W szklanym naczyniu ułóż kolejno: warstwę twarogu/truskawki/twaróg/truskawki. Posyp migdałami i udekoruj miętą oraz kleksem z kwaśnej śmietany.



