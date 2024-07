Anna Lewandowska pokazała fanom swój przepis na pączki i zrobiła się afera! Trenerka proponuje czytelnikom pączki bez glutenu i smażenia, a więc bardzo zdrowe. Niestety, większość z nich woli tradycyjne wypieki - w głębokim tłuszczu, z lukrem bądź posypką.

Anna Lewandowska na swoim blogu hpba.pl podała przepis na pączki bez smażenia. Okazuje się, że trenerka woli opcję pieczenia. Do pączków wykorzystała m.in. mleko ryżowe oraz cukier ryżowy. Oto cały przepis i sposób na wykonanie:

Składniki:

– 180 ml mleka ryżowego lub kokosowego

– 300 g mąki jaglanej (lub kokosowej, myślę, że można zmieszać dwie)

– 100-120 ml oleju kokosowego (lub masło klarowane)

– szczypta wanilii

– cynamon szczypta

– szczypta proszku do pieczenia bezglutenowego

– 4-5 łyżek powideł – ja dałam domowe z jabłkiem (nadzienie)

– 100 g cukru kokosowego lub syropu klonowego

– 2 łyżki mąki ziemniaczanej

Olej kokosowy doprowadziłam do płynnej postaci wstawiając słoiczek do rondelka z gorącą wodą. Wszystkie składniki oprócz powideł wymieszałam dokładnie i zmiksowałam. Foremki wypełniałam masą do połowy, kładłam do każdej łyżeczkę powideł i przykrywałam resztą masy. Wstawiłam do rozgrzanego piekarnika. Piekłam 20 minut w 180 °C. Stygły w piekarniku. - czytamy na blogu hpba.pl