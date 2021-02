Już 11 lutego święto wszystkich łakomczuchów, czyli Tłusty Czwartek. Pączki, faworki i inne słodkości - to właśnie tego dnia bez wyrzutów sumienia, można objadać się nimi do woli. Jeśli jednak należycie do grona osób, które skrupulatnie liczą wszystkie kalorie i nawet w taki dzień nie chcecie zaburzać swojej diety, to mamy dla Was idealne rozwiązanie.

Każdy, kto dba o swoją sylwetkę, koniecznie powinien poznać przepis na fit donuty od Anny Lewandowskiej. Są niezwykle proste do przygotowania, a do tego po prostu pyszne! Nie da się odczuć różnicy w smaku, chociaż nie znajdziemy w nich ani grama cukru.

Przepis na fit donuty Anny Lewandowskiej

Do przygotowania fit donutów od Anny Lewandowskiej, potrzebujecie tylko kilku prostych składników:

80 ml oleju kokosowego

70 ml miodu

4 jaja

100 g mąki kokosowej

1/2 łyżeczki sody

Polewa do pączków

gorzka czekolada (70% kakao)

mus kokosowy

dekoracja (chipsy kokosowe, jagody goji, czy płatki migdałowe)

1. Piekarnik rozgrzej do 180 stopni (funkcja pieczenia góra - dół). Do miski wsyp mąkę kokosową oraz sobę oczyszczoną i dokładnie wymieszaj.

2. Następnie rozpuść olej kokosowy w kąpieli wodnej, a po ostudzeniu wlej do malaksera i wymieszaj razem z miodem, aż uzyskasz jasną, puszystą masę. Nie przerywając miksowania, dodawaj do masy po jednym jajku.

3. Później wsyp suche składniki, a uzyskaną masę przełóż do foremek na około 1/2 wysokości.

4. Piecz maks. 15 minut. Po upieczeniu i ostudzeniu, donuty udekoruj np.: chipsami kokosowymi, jagodami goji czy płatkami migdałowymi. To wszystko!

Cały przepis znajdziecie również tutaj. Gwarantujemy, że jeżeli spróbujecie ich chociaż raz, to już na stałe zagoszczą w waszym menu! Kto z was zatem nie chce rezygnować z diety i zamierza podejść do tłustego czwartku w wersji fit? Spójrzcie tylko, jak pięknie wyglądają te słodkie, zdrowe pyszności!

Jeżeli jednak nie macie czasu na przygotowanie donutów w domu, to możecie je dostać w sklepie Healthy Store By Ann. Ile zatem kosztuje ten zdrowy, bezglutenowy przysmak? Jedna sztuka to koszt 6 złotych. Jeśli jednak zdecydujecie się wziąć 10 sztuk, to zapłacicie wtedy jedynie 5 zł/szt. Z kolei kupując więcej niż dziesięć sztuk donutów, za jednego pączka zapłacicie zaledwie 4,50 zł.

A jakie smaki fit pączków w tym roku oferuje Anna Lewandowska? Do wyboru macie trzy rodzaje:

z mąki kokosowej i ryżowej, słodzone miodem (zawierają jajka)

z mąki migdałowej z czekoladą, również słodzone miodem (zawierają jajka)

z mąki owsianej b/g z sokiem z jabłka, słodzone ksylitolem (wegańskie, zawierające tapiokę)

I jak? Skusicie się na donuta w wersji fit Ani Lewandowskiej, czy raczej wolicie tradycyjne przysmaki?