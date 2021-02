Klara Lewandowska uwielbia ćwiczyć jak mama. A czym interesuje się Laura Lewandowska? To zdjęcie to hit

Laura Lewandowska już za kilka dni skończy 9 miesięcy! Dziewczynka rośnie jak na drożdżach i... wygląda na to, że ma już swoją pierwszą pasję. Jak wiadomo Klara bardzo angażuje się w ćwiczenia z mamą, ale czy Laura również będzie entuzjastką treningów? Patrząc na najnowsze zdjęcie, którym pochwaliła się Anna Lewandowska, mamy małe wątpliwości. Zobaczcie, czym interesuje się mała Laura!

Jaką pasję ma Laura Lewandowska?

6 maja 2020 roku na świecie pojawiła się kolejna pociecha Anny i Roberta Lewandowskich. Laura, podobnie jak Klara, natychmiast podbiła serca fanów! Małżeństwo chętnie dzieli się rodzinnymi zdjęciami w sieci, jednak nie ujawnia w pełni wizerunku swoich dzieci. Zdjęcia wykonywane są w taki sposób, aby nie było widać twarzy dziewczynek.

Mimo wszystko z relacji, które najczęściej zamieszcza Ania Lewandowska wiemy, że niespełna 4-letnia Klara już kocha sport. Chętnie ćwiczy z mamą, widzieliśmy nawet jak boksuje czy robi pompki. Internauci są pod ogromnym wrażeniem formy dziewczynki i jej zapału do treningów. Wielu z nich przyznaje, że Annie Lewandowskiej rośnie godna następczyni.

A jak to jest w przypadku Laury? Oczywiście dziewczynka ma dopiero 9 miesięcy, ale wygląda na to, że już ma swoją pasję. Jak wynika ze zdjęcia, które opublikowała Anna Lewandowska na swoim InstaStory, Laura uwielbia... kosmetyki! Chętnie bawi się pędzlami i innymi przyborami do makijażu. Wygląda na to, że sprawia jej to prawdziwą frajdę!

Myślicie, że właśnie w kierunku makijażowym pójdzie mała Laura, czy jednak zrodzi się w niej pasja do sportu, jak u starszej siostry?

Laura to już naprawdę duża dziewczynka! Pociecha Ani i Roberta Lewandowskich za trzy miesiące będzie obchodzić swoje pierwsze urodziny.