Przemysław Czarnek ogłasza duże zmiany w szkołach! "Zakończenie tej pedagogiki wstydu". Co to onacza?

Minister edukacji i nauki zapowiada duże zmiany w szkolnictwie. W rozmowie dla Polskiego Radia 24 Przemysław Czarnek zapowiedział wprowadzenie dzieł Jana Pawła II do kanonu lektur, poprawienie podręczników, więcej uwagi dla historii po 1945 r. oraz zmiany na uczelniach wyższych. To nie wszystko! Zobaczcie, jak minister widzi polską szkołę!

Minister edukacji zapowiada "zakończenie tej pedagogiki wstydu"

Minister edukacji i nauki podczas rozmowy dla Polskiego Radia 24 zapowiedział, że w polskich szkołach konieczne jest zwiększenie nacisku na nauki humanistyczne, które zdaniem Przemysława Czarnka był "stłumione":

Niewątpliwie nauki humanistyczne, patrząc od góry, w szkolnictwie wyższym i nauce, będą wzmacniane przez obecnego ministra edukacji i nauki, bo te nauki humanistyczne gdzieś zostały stłumione, a mamy ogromny potencjał w tym zakresie - powiedział Przemysław Czarnek w wywiadzie dla Polskiego Radia 24.

To nie koniec. Minister zapowiada zmiany w nauczaniu historii i poprawianie podręczników:

Co do nauki dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i średnich - absolutnie tak. Nauczanie historii, ostateczne zakończenie tej pedagogiki wstydu, która towarzyszyła naszej edukacji przez kilkadziesiąt lat, i dzisiaj mamy tego efekty również, i jednoznaczne poprawienie podręczników, zwłaszcza w tym obszarze, o którym mówił pan redaktor, bo w wielu miejscach podręczniki nie pasują do podstawy programowej

Dzieła Jana Pawła II znajdą się w kanonie lektur szkolnych?

Przemysław Czarnek powiedział też wprost, że dzieła Jana Pawła II, tak ważne dla dziedzictwa kulturowego, powinny znaleźć się w kanonie lektur:

Jeśli słyszę dziś, że w wielu polskich uczelniach odmawia się prawa doktorantom do cytowania św. Jana Pawła II, a także św. Tomasza z Akwinu, mówiąc, że to nie byli naukowcy, to jest niestety zgnilizna naszego systemu szkolnictwa wyższego, z którą będziemy musieli kończyć, poprzez wprowadzanie również do kanonu lektur dzieł Jana Pawła II, zwłaszcza w tych starszych rocznikach - powiedział wprost Przemysław Czarnek.

Zmiany w szkolnictwie wyższym

Zmiany zapowiadane przez ministra edukacji i nauki nie ominą też uczelni wyższych. Przemysław Czarnek mówi wprost, że planuje skupić się na wolności nauki, aby naukowcy ze środowisk konserwatywnych mogli głosić swoje poglądy tak samo, jak osoby o poglądach lewicowo-liberalnych:

To co jest kluczowe dzisiaj w nauce i szkolnictwie wyższym, to jest wolność nauki. Ja nie odmawiam nikomu prawa do poglądów, do głoszenia jego światopoglądu. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj wolności nauki nie ma, dlatego, że tamta strona odmawia stronie konserwatywnej i stronie chrześcijańskiej, tym naukowcom, którzy bazują na myśli chrześcijańskiej, odmawia prawa do wolnej nauki i bardzo często nie można zorganizować konferencji o tematyce pro-life czy o tematyce chrześcijańskiej, natomiast bardzo chętnie pozwalają rektorzy na organizowanie konferencji o tematyce lewicowo-liberalnej czy wręcz lewackiej - zapowiada minister.

W polskiej szkole Przemysław Czarnek szykuje prawdziwą rewolucję.