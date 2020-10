Koronawirus w Polsce: Przedszkola i szkoły podstawowe przejdą na tryb zdalny? Premier zdradził, kiedy można się tego spodziewać!

Podczas konferencji prasowej premier, Mateusz Morawiecki poinformował, że cmentarze jednak zostaną zamknięte nie tylko w dzień Wszystkich Świętych, ale również w dzień poprzedzający oraz w Zaduszki. To jednak nie wszystko! Premier ogłosił nakaz pracy zdalnej w administracji i poinformował, że przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych nadal działają stacjonarnie, ale w najbliższej przyszłości okaże się, czy nie będą zamknięte! Kiedy i od czego uzależniona jest decyzja o zamknięciu szkół i przedszkoli?

Kiedy przedszkola i szkoły podstawowe przejdą na tryb zdalny?

Do tej pory przedszkola i dzieci z klas 1-3 mogły uczyć się stacjonarnie, ale jak się okazuje niebawem może się to zmienić! Premier, Mateusz Morawiecki poinformował wprost, że nauka stacjonarna jest uzależniona od krzywej zachorowań. Jeśli nadal liczba zakażeń będzie rosła w takim tempie możliwy jest powrót do nauki zdalnej dla wszystkich:

Dziś utrzymujemy cały czas to, że dzieci przedszkolne i klasy 1-3 działają stacjonarnie, ale to uzależniamy od krzywej zakażeń. (...) Korelacja czterech zmiennych wpływa na decyzję o zamknięciu szkół. Analizujemy, jak stosowane są środki zapobiegawcze również w innych krajach. Nawet tam, gdzie jest całkowity lockdown szkoły są otwarte. - powiedział premier, Mateusz Morawiecki.

Premier nawiązał też do fali strajków kobiet i przyznał, że rozumie gniew i zaniepokojenie, ale po raz kolejny apelował o spokój i pozostanie w domach:

Od spraw światopoglądowych ważniejsze jest życie ludzi, naszych rodziców. Pan Prezydent zaproponował ustawę, którą jesteśmy bardzo szybko poddać dyskusji, bardzo szybko wdrożyć. Rozumiem gniew, zaniepokojenie, rozumiem zwłaszcza kobiety. To Wasze domy zamieniały się w biura, szkoły, przedszkola. - dodał premier w nawiązaniu do obecnej sytuacji strajków kobiet.

Sądzicie, że niebawem przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych zostaną zamknięte?

