Doda błyszczała na gali Plejady 2018! Na wczorajszej imprezie nie zabrakło gwiazd, ale to właśnie Doda zdecydowanie najbardziej wyróżniała się z tłumu gości. Piosenkarka pojawiła się na gali w krótkiej metalicznej sukience, która podkreśliła jej świetną figurę. Look artystki uzupełniły jasne szpilki i fioletowa torebka marki FURLA. Całość prezentowała się świetnie, ale to nie stylizacja Dody wywołała największe emocje! Laureatka nagrody w kategorii "Metamorfoza Roku" zachwyciła swoją emocjonalną przemową, w której stanęła w obronie ciężarnej Mariny!

Zobaczcie, jak prezentowała się Doda i co powiedziała odbierając nagrodę. Mamy nagranie przemowy!

