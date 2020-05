Oglądacie nowy program "Kanapowcy" w TTV? Nowe reality show w ekspresowym tempie stało się prawdziwym hitem stacji. W programie poznaliśmy pięciu mężczyzn, którzy postanowili zadbać o swoje sylwetki. Jeden z bohaterów, Przemek w programie schudł aż 15 kilogramów! Mężczyzna przeszedł ogromną metamorfozę. A jak wygląda teraz? Czy po programie dopadł go efekt jojo? Przemek pokazał na Instagramie swoje zdjęcia!

Przemek w programie "Kanapowcy" zmienił swoją dietę i rozpoczął zdrowy i sportowy styl życia. Dzięki nowym nawykom bohater pierwszej edycji hitu TTV schudł 15 kilogramów.

Najtrudniejsze było przekonanie się do jedzenia warzyw, których nie mogłem przełknąć od dzieciństwa. Był to dla mnie przeskok cywilizacyjny. Z dnia na dzień musiałem do diety wprowadzić coś, czym dosłownie brzydziłem się przez całe życie. To nie było łatwe. Najgorzej było w pierwszym momencie gdy dostałem rozpisaną dietę. Na szczęście pani dietetyk zgodziła się, żebym te warzywa blendował i w postaci koktajli i zup-kremów powoli zacząłem je tolerować. Wiem, że to milowy krok w kwestii mojego zdrowia, nie da się być zdrowym i silnym nie spożywając warzyw i owoców- przyznał Przemek.