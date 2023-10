Już dziś, 19 września, kolejna odsłona "The Voice of Poland"! Tym razem w muzycznym talent-show zobaczymy m.in. Przemka Pajdaka. Uczestnik show zachwycił swoim głosem i sprawił, że wszyscy jurorzy chcieli, żeby trafił do ich drużyn.

Reklama

Przemek Pajdak ma 25 lat zrobił ogromne wrażenie na Edycie Górniak, która w trakcie jego występu zaczęła tańczyć. Nie uwierzycie, jak później zwróciła się do uczestnika show!

Przemek, widziałeś kiedyś, żeby Edyta Górniak tańczyła dla ciebie... - zaczęła mówić jurorka. Ale ty jesteś ogień, ogier… Ogier powiedziałam? Nie, ogień… - zachwalała Edyta Górniak.



Każdy z nas jest kimś innym i ma inne rzeczy do zaoferowania, ale... ja mam najwięcej! - próbowała przekonać uczestnika do pójścia do jej drużyny.

Zobaczcie gorący fragment nowego odcinka "The Voice of Poland"! Myślicie, że Przemek trafi do drużyny Edyty Górniak?

Zobacz także: Michał Szpak w maseczce z siatki na prezentacji ramówki TVP! Zobaczcie delikatny symbol przy oku

Przemek Pajadak zachwycił swoim głosem w "The Voice of Poland".

Jan Bogacz / Natasza Młudzik / TVP