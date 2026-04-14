Przekazano wieści o Marcinie Mroczku z "M jak miłość". TVP w końcu to oznajmiła
Marcin Mroczek, aktor znany między innymi z serialu "M jak miłość" będzie musiał stawić czoła nowym wyznaniom. Telewizja Polska przekazała wieści, których skutki telewidzowi zobaczą już 19 kwietnia. Gdzie tym razem zobaczymy uwielbianego aktora, który przez lata wciela się w rolę Piotra Zduńskiego?
Marcin Mroczek dostał szansę od Telewizji Polskiej na sprawdzenie się w nowej roli. Już 19 kwietnia w Płocku weźmie udział w szczególnym meczu charytatywnym, pełniąc tam niezwykle ważną funkcję.
Marcin Mroczek kapitanem Reprezentacji Artystów Polskich w meczu charytatywnym
TVP przekazała wieści ws. Marcina Mroczka. Jak się okazuje, aktor będzie pełnił funkcję kapitana Reprezentacji Artystów Polskich. Mroczek grający w "M jak miłość" ponad 25 lat, od 2000 roku, wcielając się w Piotra Zduńskiego, tym razem zamiast serialowej sceny będzie musiał wcielić się w rolę lidera drużyny, która ma przyciągnąć kibiców nie tylko sportową rywalizacją.
Zawodnicy TVP pod wodzą Tomasza Syguta i Reprezentacji Artystów Polskich ze swoim kapitanem, Marcinem Mroczkiem!
Wydarzenie ma oczywiście szczytny cel. Dochód z meczu zostanie przeznaczony na zakup samochodu do transportu krwi dla Instytutu Matki i Dziecka. Akcja odbywa się pod hasłem "Piękno pomagania", a organizatorzy podkreślają, że w tej historii ważniejsze od samego rezultatu jest realne wsparcie potrzebujących.
Piękno pomagania to nasze hasło i powód do dumy. Już 19 kwietnia pokażemy, jak bardzo jest ono aktualne. Spotkamy się w Płocku, by rozegrać charytatywny mecz, ale tak naprawdę wszyscy gramy w jednej drużynie, zdobywając gole, które pomagają najbardziej potrzebujący
To oni zagrają w charytatywnym meczu TVP
Spotkanie zaplanowano na niedzielę 19 kwietnia w Płocku. Start wydarzenia wyznaczono na godz. 13:00, a mecz będzie można obejrzeć w TVP3.
Reprezentacja Artystów Polskich ma wystąpić pod wodzą Piotra Świerczewskiego. Wśród zapowiadanych zawodników oprócz Marcina Mroczka znaleźli się m.in.: Radosław Majdan, Rafał Mroczek, Rafał Maserak, Michał Koterski, Liber, Tomasz Jachimek, Kirył Pietruczuk, Ireneusz Bieleninik i Jakub Rzeźniczak.
Reprezentację TVP poprowadzi trener Robert Podoliński, a obok kapitana Tomasza Syguta na boisku mają pojawić się m.in.: Filip Antonowicz, Marcin Feddek, Błażej Stencel, Łukasz Kadziewicz, Maciej Orłoś, Jarosław Kret, Artur Wichniarek, Tomasz Kłos oraz Robert Stockinger.
Zobacz także: