Marcin Mroczek dostał szansę od Telewizji Polskiej na sprawdzenie się w nowej roli. Już 19 kwietnia w Płocku weźmie udział w szczególnym meczu charytatywnym, pełniąc tam niezwykle ważną funkcję.

Marcin Mroczek kapitanem Reprezentacji Artystów Polskich w meczu charytatywnym

TVP przekazała wieści ws. Marcina Mroczka. Jak się okazuje, aktor będzie pełnił funkcję kapitana Reprezentacji Artystów Polskich. Mroczek grający w "M jak miłość" ponad 25 lat, od 2000 roku, wcielając się w Piotra Zduńskiego, tym razem zamiast serialowej sceny będzie musiał wcielić się w rolę lidera drużyny, która ma przyciągnąć kibiców nie tylko sportową rywalizacją.

Zawodnicy TVP pod wodzą Tomasza Syguta i Reprezentacji Artystów Polskich ze swoim kapitanem, Marcinem Mroczkiem! czytamy w mediach społecznościowych TVP.

Wydarzenie ma oczywiście szczytny cel. Dochód z meczu zostanie przeznaczony na zakup samochodu do transportu krwi dla Instytutu Matki i Dziecka. Akcja odbywa się pod hasłem "Piękno pomagania", a organizatorzy podkreślają, że w tej historii ważniejsze od samego rezultatu jest realne wsparcie potrzebujących.

Piękno pomagania to nasze hasło i powód do dumy. Już 19 kwietnia pokażemy, jak bardzo jest ono aktualne. Spotkamy się w Płocku, by rozegrać charytatywny mecz, ale tak naprawdę wszyscy gramy w jednej drużynie, zdobywając gole, które pomagają najbardziej potrzebujący przekazała prezes fundacji Telewizji Polskiej Katarzyna Dowbor.

To oni zagrają w charytatywnym meczu TVP

Spotkanie zaplanowano na niedzielę 19 kwietnia w Płocku. Start wydarzenia wyznaczono na godz. 13:00, a mecz będzie można obejrzeć w TVP3.

Reprezentacja Artystów Polskich ma wystąpić pod wodzą Piotra Świerczewskiego. Wśród zapowiadanych zawodników oprócz Marcina Mroczka znaleźli się m.in.: Radosław Majdan, Rafał Mroczek, Rafał Maserak, Michał Koterski, Liber, Tomasz Jachimek, Kirył Pietruczuk, Ireneusz Bieleninik i Jakub Rzeźniczak.

Reprezentację TVP poprowadzi trener Robert Podoliński, a obok kapitana Tomasza Syguta na boisku mają pojawić się m.in.: Filip Antonowicz, Marcin Feddek, Błażej Stencel, Łukasz Kadziewicz, Maciej Orłoś, Jarosław Kret, Artur Wichniarek, Tomasz Kłos oraz Robert Stockinger.

