Kabaret Chyba to jedna z popularniejszych grup kabaretowych z Wrocławia, założona w 2007 roku. Piotr "Guma" Gumulec, Magda Gumulec, Krzysztof Wilkosz i Jakub Krzak tworzyli dotychczas zespół znany z energetycznych występów i improwizacyjnych skeczy, które podbiły serca widzów w całej Polsce. Niestety, jak się okazało, jeden z członków opuszcza grupę.

Oficjalne oświadczenie Kabaretu Chyba

Na oficjalnym profilu Kabaretu Chyba na Facebooku pojawiło się poruszające oświadczenie. Zespół poinformował fanów o decyzji Jakuba Krzaka, który postanowił zakończyć swoją karierę estradową i opuścić kabaret. Przez lata był integralną częścią tej formacji, współtworząc jej charakterystyczny styl i atmosferę, dlatego tym większym zaskoczeniem jest dla fanów jego decyzja. Jak się okazało, jest ona po części podyktowana zdrowiem. W komunikacie czytamy:

Kochani, na scenie - jak w życiu - przychodzą momenty zmian. Ten właśnie nadszedł. Kuba kończy karierę estradową, żegna się ze sceną i opuszcza nasz kabaret. To jego świadoma decyzja - podyktowana troską o zdrowie i życiową równowagę. Życie kabaretowe, choć daje ogrom radości i satysfakcji, jest też bardzo wymagające i potrafi odbić się na zdrowiu. Szanujemy tę decyzję i prosimy Was o to samo. Wspieramy Kubę całym sercem

Dalsza część wpisu to podziękowania dla Krzaka za wspólne lata pracy:

Kuba, dziękujemy za wspólną drogę, scenę, śmiech i wszystko to, czego nie widać z widowni. Powodzenia dalej - niech to, co przed Tobą, będzie dobre i po Twojemu

Pod oświadczeniem Kabaretu Chyba natychmiast pojawiły się liczne komentarze zszokowanych i zrozpaczonych fanów. Internauci nie kryją emocji, pisząc:

Tak szczerze bez Jakuba Krzaka to nie będzie ten sam Kabaret Chyba, ale nie tylko się liczy estrada. Najważniejsze jest zdrówko

Żegnamy Kubę z łezką w oku. Będziemy go wszak mieć na archiwalnych nagraniach. A może kiedyś nadejdzie ten moment, że zapragnie gościnnie wystąpić i nasze twarze rozświetli uśmiech

Wielu obserwatorów wyraża ogromne wsparcie i szacunek dla decyzji artysty, doceniając jego szczerość i odwagę.

Co dalej z Kabaretem Chyba?

Zespół zaznaczył w swoim oświadczeniu, że mimo odejścia jednego z członków, Kabaret Chyba kontynuuje działalność. Jak przekazali, do grupy dołączył nowy członek – Wojtek Stolorz. Oficjalnie pojawił się w zespole w styczniu 2026 roku i zostaje w jego składzie na stałe. Chociaż Stolorz nie zastąpi bezpośrednio Jakuba Krzaka, to stanie się integralną częścią nowej odsłony Kabaretu Chyba.

A my gramy dalej. Z nową energią, ale tym samym sercem do sceny. Zmieniamy się - i gramy dalej właśnie dla Was. Na scenie jest z nami Wojtek Stolorz - i zostaje na dłużej. Wiosną widzimy się z Wami w sobotnie wieczory w Polsacie, a jesienią zaprosimy Was na nowy program estradowy. To nie koniec. To kolejny etap. Do zobaczenia

Obecny skład kabaretu to:

Piotr "Guma" Gumulec – lider i konferansjer

Magda Gumulec

Krzysztof Wilkosz

Wojtek Stolorz

