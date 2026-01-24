Przejmujące oświadczenie uwielbianego kabaretu. To koniec
Uwielbiany kabaret wstrząsnął fanami, publikując niespodziewane oświadczenie. Jak się okazało, od teraz grupa będzie działać w zmienionym składzie. W tle pojawiły się doniesienia o zdrowiu.
Kabaret Chyba to jedna z popularniejszych grup kabaretowych z Wrocławia, założona w 2007 roku. Piotr "Guma" Gumulec, Magda Gumulec, Krzysztof Wilkosz i Jakub Krzak tworzyli dotychczas zespół znany z energetycznych występów i improwizacyjnych skeczy, które podbiły serca widzów w całej Polsce. Niestety, jak się okazało, jeden z członków opuszcza grupę.
Oficjalne oświadczenie Kabaretu Chyba
Na oficjalnym profilu Kabaretu Chyba na Facebooku pojawiło się poruszające oświadczenie. Zespół poinformował fanów o decyzji Jakuba Krzaka, który postanowił zakończyć swoją karierę estradową i opuścić kabaret. Przez lata był integralną częścią tej formacji, współtworząc jej charakterystyczny styl i atmosferę, dlatego tym większym zaskoczeniem jest dla fanów jego decyzja. Jak się okazało, jest ona po części podyktowana zdrowiem. W komunikacie czytamy:
Kochani, na scenie - jak w życiu - przychodzą momenty zmian. Ten właśnie nadszedł. Kuba kończy karierę estradową, żegna się ze sceną i opuszcza nasz kabaret. To jego świadoma decyzja - podyktowana troską o zdrowie i życiową równowagę. Życie kabaretowe, choć daje ogrom radości i satysfakcji, jest też bardzo wymagające i potrafi odbić się na zdrowiu. Szanujemy tę decyzję i prosimy Was o to samo. Wspieramy Kubę całym sercem
Dalsza część wpisu to podziękowania dla Krzaka za wspólne lata pracy:
Kuba, dziękujemy za wspólną drogę, scenę, śmiech i wszystko to, czego nie widać z widowni. Powodzenia dalej - niech to, co przed Tobą, będzie dobre i po Twojemu
Pod oświadczeniem Kabaretu Chyba natychmiast pojawiły się liczne komentarze zszokowanych i zrozpaczonych fanów. Internauci nie kryją emocji, pisząc:
Tak szczerze bez Jakuba Krzaka to nie będzie ten sam Kabaret Chyba, ale nie tylko się liczy estrada. Najważniejsze jest zdrówko
Żegnamy Kubę z łezką w oku. Będziemy go wszak mieć na archiwalnych nagraniach. A może kiedyś nadejdzie ten moment, że zapragnie gościnnie wystąpić i nasze twarze rozświetli uśmiech
Wielu obserwatorów wyraża ogromne wsparcie i szacunek dla decyzji artysty, doceniając jego szczerość i odwagę.
Co dalej z Kabaretem Chyba?
Zespół zaznaczył w swoim oświadczeniu, że mimo odejścia jednego z członków, Kabaret Chyba kontynuuje działalność. Jak przekazali, do grupy dołączył nowy członek – Wojtek Stolorz. Oficjalnie pojawił się w zespole w styczniu 2026 roku i zostaje w jego składzie na stałe. Chociaż Stolorz nie zastąpi bezpośrednio Jakuba Krzaka, to stanie się integralną częścią nowej odsłony Kabaretu Chyba.
A my gramy dalej. Z nową energią, ale tym samym sercem do sceny. Zmieniamy się - i gramy dalej właśnie dla Was. Na scenie jest z nami Wojtek Stolorz - i zostaje na dłużej. Wiosną widzimy się z Wami w sobotnie wieczory w Polsacie, a jesienią zaprosimy Was na nowy program estradowy. To nie koniec. To kolejny etap. Do zobaczenia
Obecny skład kabaretu to:
- Piotr "Guma" Gumulec – lider i konferansjer
- Magda Gumulec
- Krzysztof Wilkosz
- Wojtek Stolorz
