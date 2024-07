Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas dla nas wszystkich. Są jednak wydarzenia i okoliczności, które tę wyjątkowość potęgują.



Tak właśnie jest w przypadku aktorki Katarzyny Zielińskiej. Dla niej tegoroczne święta będą pierwszymi, które spędzi z ukochanym, Wojciechem Domańskim. Para niedawno zamieszkała razem, a teraz wspólnie będzie obchodziła uroczyste dni.



- Kasia i jej partner będą mieli okazję bliżej poznać swoich bliskich. Część świąt spędzą bowiem u rodziny aktorki, a część u rodziny Wojtka. Będzie to o tyle łatwe, że obydwoje pochodzą z tej samej miejscowości, Limanowej - donosi "Fakt".



Jeśli wszystko pójdzie dobrze to związek aktorki z pewnością jeszcze się umocni. I kto wie, być może już w przyszłym roku aktorka i jej partner spędzą święta już jako małżeństwo? Poznanie swoich bliskich to mocny krok w tym kierunku.

