Była energiczna, pełna pomysłów i bardzo lubiana! Meghan Markle w młodości pilnie się uczyła, a także uważała, że powinna angażować się społecznie. Zanim Amerykanka weszła do show-biznesu, swój wolny czas poświęcała głównie rodzinie. Jaka w przeszłości była żona księcia Harry'ego? Tylko spójrzcie na zdjęcia, które wyciekły do sieci!

Meghan Markle w młodości

Na ślubie Meghan i Harry'ego więcej było gości od strony Pana Młodego. Amerykanka po wejściu do rodziny królewskiej odcięła się od większości swoich bliskich. Co prawda, na uroczystości była obecna Doria Ragland, jej matka, ale Thomas Markle, ojciec aktorki, ślub oglądał na ekranie telewizora.

Zanim stosunki Meghan z rodziną ochłodziły się, to księżna z chęcią spędzała czas z bliskimi. Choć jej rodzice rozstali się, gdy aktorka miała 6 lat, to z obojgiem miała bardzo dobry kontakt.

- Wszystkiego najlepszego tato! Dziękuję za naukę etyki pracy, za to, że zaraziłeś mnie miłością do filmu. I za to, że dzięki tobie nauczyłam się robić kartki okolicznościowe. Kocham cię - napisała swego czasu z okazji Dnia Ojca Meghan.

Księżna Sussex wychowywała się na planach filmowych, bowiem jej ojciec Tom jest oświetleniowcem planów. Choć dziś aktorka wolałaby nie wracać do tamtych czasów, to fani rodziny królewskiej wciąż szukają informacji o jej dawnym życiu. Nie wiadomo, jak i dlaczego, ale do sieci przedostały się kolejne zdjęcia Meghan z dzieciństwa!

Tylko spójrzcie, jak wyglądała Meghan w młodości! Czy księżna była niesfornym dzieckiem? Może nie lubiła się za dużo uśmiechać, ale na pewno była bardzo szczęśliwa! ;)

Czy Meghan nie była urocza?

Meghan w dzieciństwie

Zdjęcie zrobione przez wujka Meghan