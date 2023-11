Prêt à Porter Silk Collection to nowy zapach od Naomi Campbell, który trafi do sklepów już na początku września. Zastanawiasz się, czy warto je wypróbować? Spieszę z pomocą – oto 4 powody, dla których warto kupić Prêt à Porter Silk Collection.

Reklama

Zostałam poproszona o przetestowanie nowego zapachu jednej z najbardziej legendarnych top modelek – Prêt à Porter Silk Collection – i ani chwilę się nie wahałam.

Dlaczego warto wypróbować nowy zapach Naomi Campbell?

…Bo są piękne

Bardzo lubię słodkie zapachy, więc ten trafił w punkt. Jest naprawdę piękny! Prêt à Porter Silk Collection to zapach orientalno-kwiatowy, który z czasem bardzo ładnie się rozkłada.

Bez wątpienia to bardzo elegancki zapach, który będzie pasował na wieczorowe okazje. Nie oznacza to jednak, że jeśli spryskasz się nimi na co dzień, popełnisz jakieś zapachowe faux pas. Zapach jest na tyle subtelny i delikatny, że bez problemu możesz używać go w biurze czy na uczelni.

Mat. prasowe

Na samym początku najmocniej czuć świeże nuty cytrusowe zmieszane z białymi kwiatami. Nie jestem fanką mocno cytrusowych zapachów, więc dodatek jaśminu i kwiatu pomarańczy sprawił, że cytrusowa nuta stała się ładniejsza i delikatniejsza.

Po kilku godzinach noszenia zapach staje się bardziej subtelny i wychylają się nuty drzewne. Najbardziej zauważalny jest piękna nuta wanilii, która dzięki cedrowi i ambrze stała się lekko wytrawna.

…Bo są trwałe

Nowa woda zapachowa od Naomi Campbell jest naprawdę trwała. Spryskałam się nią zaraz po przyjściu do pracy, czyli po 9:00 rano, a kilka godzin później (15:51) nadal czuję na skórze subtelną nutę wanilii.

Party.pl

…Bo zwracają uwagę

Dawno nie nasłuchałam się tylu komplementów dotyczących perfum, które mam na sobie. Osoby, z którymi dziś rozmawiałam zwracały uwagę na zapach Prêt à Porter Silk Collection i miały do powiedzenia same miłe rzeczy. Najważniejsze jest jednak to, że zapach wyróżnia się z tłumu.

…Bo to świetny pomysł na prezent

Nie tylko zapach Prêt à Porter Silk Collection zwracał uwagę – flakonik na moim biurku przyciągał też wzrok koleżanek z redakcji. Wszystkie próbowały i wszystkie wydały jednogłośną opinię: „Ładne!”.

Reklama

Stąd płynie mój wniosek, że nowy zapach Naomi Campbell to świetny pomysł na prezent. Skoro większość kobiet bez wahania mówi, że zapach im się podoba, na pewno nie popełnisz błędu kupując go na urodziny czy pod choinkę.