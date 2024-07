"Prosta sprawa" to najnowszy przebój Eweliny Lisowskiej! Wokalistka miała dłuższą przerwę, a fani mocno wyczekiwali nowego singla. Wokalistka swoje "dziecko" zaprezentowała światu w środę, a wielbiciele jej talentu od razu pokochali "Prostą sprawę". Utwór jest bardzo popowy i wpada w ucho. Ma szansę stać się kolejnym hitem lata! Teledysk to zlepek różnych krótkich filmików, między innymi takich z wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, gdzie Ewelina Lisowska przebywała kilka miesięcy temu. Fani są zachwyceni, czemu dali wyraz w komentarzach na Facebooku:

WoW! Trzeba przyznać że spodziewałam się czegoś bardziej rockowego ale - to jest strzał w dziesiątkę :)

Muzyka super taneczna, świetnie wpada w ucho, nogi same zaczynają podskakiwać ;) Pewność siebie i radość klipu rewelacyjne. A co do treści piosenki to - czasy muzyki ze wzniosłymi tekstami odeszły wraz z czasami reformacji, nie słuchaj doktoryzujących się na forum FB pseudoznawców.

Życzę samych sukcesów, tak trzymaj ! Dzisiaj jak słuchałam to nieświadomie zaczęłam tańczyć xD dobra robota, inny niż pozostałe teledyski ale za to bardzo fajnie i naturalnie się prezentuje ^^ Kawał dobrej roboty! Świerze, ciekawe - może mniej ambitnie od poprzednich, ale jednak trzyma wystarczający poziom - moim zdaniem oczywiście:) Ewelina jesteś super i jestem twoją fanką???????? Jak zobaczsz ten kom to odpisz???????? I co do singla jest super oby tak dalej teraz ten singilel vędzie moim ulubionym????❤

Pojawiły się jednak też opinie niezbyt pochlebne. "Prosta sprawa" nie wszystkim przypadła do gustu:

A teraz bez hejtu. Cenię Ewelinę jako artystkę, ale ta piosenka to jest szczyt bezsensu. Tekst piosenki dla totalnie niewymagających gimnazjalistów... No błagam, masz zamiar promować muzykę bez wartości dla gimbusów, czy coś czym można się pochwalić ludziom w każdym wieku? "Jak się psuje, trzeba oddać" - faktycznie, bardzo wartościowy tekst. Dziwmy się potem, że np. idąc tym tropem związki ludzi się rozpadają, bo nikt o nie nie walczy... "Łatwiej oddać". Przez to że podniecacie się taką twórczością jeśli można to tak nazwać pośrednio wpływacie na to co slyszymy w radiu. Dzięki temu dziewczyna z potencjałem śpiewa /krzyczy/deklamuje "utwór" ma poziomie Gosi Andrzejewicz z czasów Wojowniczki. Po prostu jej i wytwórni to się opłaca . Także oglądajcie i tańczcie

A Wy co sądzicie o nowej piosence Eweliny Lisowskiej?

Fani są podzieleni