Promienna Anna-Maria Sieklucka błyszczy na ściance w różowej kreacji! Nowe zdjęcia

W sieci pojawiły się przepiękne zdjecia Anny Marii Siekluckiej. Aktorka przeszła metamorfozę i jest nie do poznania! Fanom filmowej Laury Biel z "365 dni" Blanki Lipińskiej, trudno będzie rozpoznać ją na ulicy. Internauci są zachwyceni jej nowym naturalnym i świeżym lookiem. Robi wrażenie, zresztą sami oceńcie! Zobacz także: Michele Morrone i Anna Maria Sieklucka, gwiazdy filmu "365 dni", w wyjątkowym wywiadzie. Jak zagrali intymne sceny? Anna Maria Sieklucka przeszła metamorfozę Anna Maria Sieklucka zdobyła popularność dzięki roli Laury Biel w erotyku "365 dni" autorstwa Blanki Lipińskiej. W filmie dała się poznać jako krótkowłosa brunetka. Wiadomo również, że w przeszłości była blondynką, czym pochwaliła się na swoim Instagramie. Anna Maria Sieklucka z "365 dni" przeszła właśnie kolejną metamorfozę ale tym razem pod okiem Magdaleny Pieczonki i Łukasza Postka. Filmowa Laura Biel opublikowała przepiękne zdjęcia w gwiazdorskim makijażu oraz fryzurze, a internauci nie mogą oderwać od niej wzroku! Tylko spójrzcie na tę lekką i idealną na lato fryzurę! Aktorka od debiutu w "365 dniach" przeszła już kilka delikatnych przemian, jednak ta zrobiła na internautach największe wrażenie. Fani Anny uważają, że ten look podkreślił jej naturalne piękno. = ale pięknie i świeżo 😍🙌🏻 Magda podkreśliła Twoją cudowną urodę ☺️ - Perfekcyjnie! - Pięknie - Cudownie - PRZEPIĘKNA❣️❣️❣️Twoja uroda jest tak niesamowita, że wyglądasz w każdym makijażu cudownie, ale i tak uważam, że najlepiej bez😁❤️😘 - Nigdy nie zmieniaj swojego pięknego wnętrza, pokory charyzmy. Jesteś idealna!🌸 Co sądzicie o tej metamorfozie? Zobacz także: Anna Maria Sieklucka z "365 dni" pokazała się w...