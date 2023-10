Nie milkną echa wokół największej internetowej afery. W najnowszym filmie Konopskiego pojawiły się nowe dowody obciążające polskich twórców, co wywołało jeszcze większe poruszenie. Teraz w sprawie wypowiedział się DeeJayPallaside. DeeJayPallaside wydał oświadczenie W minioną niedzielę Mikołaj Tylko, znany jako Konopskyy, opublikował najbardziej wyczekiwany film w historii polskiego YouTube'a. Już wcześniej zapowiadano, że materiał obnaży kolejne mroczne tajemnice internetowych twórców. Godzinny materiał w zaledwie 10 minut obejrzało milion osób ! W filmie został oczywiście rozwinięty wątek Stuu, ale też Konopsky wspomniał o Vertezie, który już wydał oświadczenie , Boxdelu czy Danielu Pawlaku, działającym w sieci jako DeeJayPallaside. Zobacz także: Sylwester Wardęga pogrąża Marcina Dubiela. Wyciekły screeny rozmów Afera "Pandora Gate" nabrała rozpędu, a wielu zaskoczył w niej wątek Pawlaka. Chociaż jak podkreślił Mikołaj Tylko, nie posiada dowodów świadczących, że jego kolega z branży wysyłał niestosowne wiadomości do małoletnich dziewczyn, dotarł jednak do równie szokujących materiałów. Konopsky przypomniał filmy DeeJayPallaside'a sprzed kilku lat, w których przed kamerą otwierał snapchaty od widzów. Z czasem zaczął dostawać odważne zdjęcia od małoletnich fanek, wobec czego nie wyrażał sprzeciwu. Na niektóre "snapy" nawet odpowiadał, jak np. "klepałbym", gdy otrzymał zdjęcie pośladków widzki. Po filmie Konopskiego na Pawlaka wylał się ogromny hejt, który w końcu zmusił go do zabrania głosu. Cały we łzach zwrócił się do fanów na Instagramie, tłumacząc, że nie był świadom, by takie zachowanie było złe, ponieważ "kiedyś był inny humor". Przez dziesięć lat te materiały były dostępne. Nikt o to nigdy nie...