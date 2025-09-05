Maciej Mindak zdobył popularność jako ekspert ds. nieruchomości. Regularnie pojawiał się w programach takich jak „Dzień Dobry TVN”, „Nieruchomości” na antenie TVN CNBC oraz TVN24. Jego działalność nie ograniczała się jedynie do telewizji – występował także w programach publikowanych na platformie YouTube.

Był członkiem Akademii Rynku Nieruchomości, a także współpracował z architektką Agnieszką Musiał-Chmielnik, z którą wspólnie realizował projekty prezentowane w mediach. Zasłynął nie tylko z profesjonalizmu, ale również z ogromnej energii i serdeczności, którą dzielił się z otoczeniem.

Prokuratura ujawnia nowe informacje ws. śmierci Macieja Mindaka

Śledztwo w sprawie tragicznego zdarzenia prowadzi Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie. Jak przekazała prokurator Karolina Staros, rzecznik prasowy jednostki, wydano postanowienie o zasięgnięciu opinii biegłych z zakresu toksykologii oraz medycyny sądowej.

Średni czas oczekiwania na opinię toksykologiczną wynosi około sześć miesięcy. Podobny czas przewiduje się dla opinii posekcyjnej z zakresu medycyny sądowej. Co ważne, do tej pory nie wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów wobec żadnej osoby. Na ostateczne ustalenia i decyzje w sprawie śmierci Macieja Mindaka trzeba więc jeszcze poczekać.

Pogrzeb Macieja Mindaka

Uroczystości pogrzebowe Macieja Mindaka odbyły się 8 sierpnia na Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie. W pożegnaniu uczestniczyli bliscy, przyjaciele i współpracownicy, którzy oddali hołd zmarłemu.

W emocjonalnym komunikacie opublikowanym po śmierci Mindaka napisano:

Z ogromnym smutkiem informujemy, że odszedł Maciej Mindak — ukochany Syn, Brat, Tata, Przyjaciel, wulkan pozytywnej energii. Człowiek o wielkim sercu i umyśle. Pozostawił po sobie nieopisaną pustkę i tęsknotę

Jak zmarł Maciej Mindak?

Maciej Mindak zmarł nagle 23 lipca. Informację o jego śmierci opublikowano na jego profilach na Facebooku i Instagramie. W poruszającym oświadczeniu rodzina napisała, że „odszedł nagle” i pozostawił po sobie „nieopisaną pustkę i tęsknotę”.

W dniu śmierci miał zaledwie 38 lat. 17 września skończyłby 39 lat. Okoliczności jego odejścia były zaskoczeniem dla wszystkich – szczególnie że do tej pory nie ujawniono oficjalnej przyczyny śmierci. Media informowały, że Mindak miał ucierpieć w wypadku, ale szczegóły nie zostały publicznie przedstawione.

