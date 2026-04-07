"Farma" standardowo przyciąga polskich telewidzów przed telewizory aż 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Co więcej, to program, który wzbudza wiele emocje również wśród internautów, którzy zacięcie komentują relacje między farmerami, a także ich kolejne ruchy i przyjmowane strategie. W mediach społecznościowych nieoczekiwanie pojawił się komunikat od produkcji telewizyjnego show, który wywołał jeszcze większe emocje niż poczynania uczestników. Czego tym razem dotyczy zmiana? Widzowie są bezwględni.

Telewidzowie nie gryzą się w język po komunikacie ws. "Farmy"

"Farma" to jeden z najpopularniejszych, a zaraz najbardziej ekscytujących Polaków telewizyjnych show. Telewidzowie chętnie oglądają zmagania uczestników na farmie, czemu nieraz towarzyszą duże emocje. 6 kwietnia produkcja zabrała głos ws. nowego odcinka. W charakterystycznym dla programu stylu poinformowano, że w środę widzowie będą mogli obejrzeć aż dwa odcinki z rzędu, kosztem braku emisji we wtorek 6 kwietnia.

Ko ko ko! Uprzejmie donosimy, że dziś się nie widzimy. Za to w środę… dostarczymy Wam podwójną dawkę emocji! Będą aż dwa odcinki Farmy od 20:30! Mamy nadzieję, że się cieszycie przekazała produkcja.

Wbrew założeniom, większość internautów nie przyjęła tej informacji z radością, wskazując, że nie są zadowoleni taką decyzją.

Z jakiej racji na środę, skoro jutro jest normalny dzień?

Nosz kurka wodna.

W środę 2 a dzisiaj nie ma co oglądać żalili się internauci w poniedziałek.

Telewidzowie wprost wskazali, że tak zaplanowana emisja odcinków koliduje z ich planami związanymi zarówno z zawodowymi zobowiązaniami, jak i chęcią oglądania innych telewizyjnych show.

Raczej nie jestem zadowolona, jak o 4-tej trzeba wstać do pracy.

Tak szczerze? Nie cieszę się z tego powodu ponieważ w środę lecą 'Królowe przetrwania' o godzinie 21.30.

W jednym z komentarzy zasugerowano też, że taki rozkład odcinków może wprowadzić niejasności w odbiorze programu.

Też uważam, że lepiej by było, gdyby dwa odcinki były jutro. Zaległy by był ino ten dzisiejszy, zaś od środy szłoby normalnie, a tak nie wiadomo, który jest zaległy...

Emocje po komunikacje ws. "Farmy"

Wśród głosów rozemocjonowanych internautów nie zabrakło też tych, którzy z dużym zaangażowaniem wyczekują wyjątkowej, podwójnej emisji odcinków "Farmy" w środę 7 kwietnia.

Super, zawsze powinny być dwa odcinki.

Czyli na środę duży popcorn. Idę w to.

