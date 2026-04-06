Takiego zamieszania w poniedziałkowy wieczór nie spodziewało się wielu fanów "Farmy". Wieczorem produkcja zwróciła się do internautów i poinformowała, że najnowszym odcinek programu nie zostanie dziś wyemitowany. Krótki komunikat trafił do sieci, a w komentarzach zawrzało.

Wielkanocny poniedziałek bez odcinka "Farmy"

Najnowszy sezon "Farmy" od samego początku dostarcza widzom naprawdę sporo emocji. Widzowie Polsatu pokochali najnowszy sezon produkcji i zapartym tchem śledzą losy uczestników. W miniony piatek poznaliśmy wyniki głosowania na "Farmie" i to właśnie wtedy okazało się, że pomiędzy Akselem a Henrykiem doszło do remisu. Oznacza to, że dopiero w kolejnych odcinku dojdzie do pojedynku, w wyniku którego przegrany od razu opuści program. W piątek również agent z "Farmy" został ujawniony.

Gdyby nie Wielkanoc to już dziś wieczorem widzowie zobaczyliby kolejny odcinek "Farmy" z pojedynkiem Aksela i Henryka. Niestety, ze względu na święta Polsat zmienił ramówkę. Dziś wieczorem produkcja zwróciła się do widzów z ważnym przypomnieniem:

Uprzejmie donosimy, że dziś się nie widzimy. Za to w środę… dostarczymy Wam podwójną dawkę emocji! Będą aż dwa odcinki Farmy od 20:30. Mamy nadzieję, że się cieszycie produkcja ogłosiła w mediach społecznościowych.

Komunikat produkcji "Farmy" podgrzał emocje wśród fanów

Chociaż o tym, że "Farma" znika z anteny w kluczowym momencie informowano już kilka dni temu to najnowszy komunikat produkcji zaskoczył wielu fanów programu. Pojawiło się mnóstwo pytań i komentarzy od zdezorientowanych widzów.

Czemu we wtorek nie będzie?

Czyli we wtorek nie ma? pytają fani programu.

Jak widać, komunikat produkcji zaskoczył niektórych fanów, ale przypominamy, że jutro - czyli we wtorek "Farma" wraca na antenę, a w środę zobaczymy aż dwa odcinki.

