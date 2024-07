1 z 16

Do Opola zjechała cała plejada polskich gwiazd, która od piątku do niedzieli zaprezentuje się na słynnej scenie tamtejszego amfiteatru. Piątkowe popołudnie artyści spędzili na żmudnych próbach. Ćwiczyły m.in. Sylwia Grzeszczak, Ewelina Lisowska, Halina Mlynkova, a także prowadzące - Barbara Kurdej-Szatan i Katarzyna Pakosińska. Dla fotografów była to świetna okazja złapać gwiazdy bez scenicznego makijażu i w zwykłych ubraniach.

Zobaczcie gwiazdy na próbach przed koncertem w Opolu. Jak wypadły?