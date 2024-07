4 z 9

Wielki powrót Brodki! Na nową płytę wybitnej wokalistki czekaliśmy kilka lat. Po "Grandzie" nasze oczekiwania były ogromne. Monika dała radę! Album "Clashes" z miejsca stał się najpopularniejszą płytą w Polsce.

Tracklista:

Mirror Mirror

Horses

Santa Muerte

Can’t Wait For War

Holy Holes

Haiti

Funeral

Up In The Hill

My Name Is Youth

Kyrie

Hamlet

Dreamstreamextreme