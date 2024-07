2 z 4

Nie oddychaj Don't Breathe

Wstrzymaj oddech – podpowiada tytuł filmu Fedego Alvareza i jest to rada nie tylko dla jego bohaterów, ale i widzów, przed którymi film określany mianem jednego z najlepszych thrillerów roku. Co się zaś tyczy bohaterów, to oni powinni wstrzymać oddech, by nie usłyszał ich Ślepiec (znany z "Avatara" Stephen Lang), którego postanowili okraść. Był to zły pomysł, bo Ślepiec nie dość, że jest groźnym człowiekiem, to jeszcze ślepota w niczym mu nie przeszkadza. Wystarczy mały szmer i można pożegnać się z życiem.

"Nie oddychaj" to film, na który we wrześniu czekałem najbardziej, nic więc dziwnego, że będę Was zachęcał do odwiedzin w kinie, bo wydaje mi się, że bardzo warto. Pomysł na fabułę nie jest wielce oryginalny i wpisuje się w formułę tzw. filmów z gatunku home-invasion (wtargnięcie do domu), ale odwraca schemat i tym razem to złodzieje staną się ofiarami swojego celu. Zapowiada się więcej niż niezły dreszczowiec.

Werdykt: Też koniecznie

Zwiastun: