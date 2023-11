Już jest! W sieci pojawił teledysk do najnowszego singla Young Stars Team "Magnes". Utwór jest efektem współpracy Sylwii Lipki, Weroniki Juszczak, Kai Jabłońskiej oraz Dominiki Sozańskiej w ramach specjalnego, cyklicznego projektu o nazwie Young Stars Team. Sylwia, Weronika, Kaja i Dominika należą do grona najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia- teraz wokalistki połączyły siły i razem dały czadu w najnowszym numerze "Magnes".

Reklama

Premiera teledysku do singla "Magnes"

Młode gwiazdy polskiej sceny muzycznej w swoim klipie stworzyły kreację prawdziwych bad girls, bo właśnie teraz jest ich czas i to one tu rządzą. Niczym tytułowy magnes silnie przyciągają: spojrzenia i kłopoty niczym femme fatale z krwi i kości! Najnowszy singiel Young Stars Team to bezkompromisowe, muzyczne uderzenie.

Singiel jest efektem współpracy Sylwii Lipki, Weroniki Juszczak, Kai Jabłońskiej oraz Dominiki Sozańskiej w ramach specjalnego, cyklicznego projektu o nazwie Young Stars Team. W przyszłe kolaboracje będą zaangażowani zarówno polscy artyści przynależący do projektu Young Stars, jak i zaprzyjaźnieni zagraniczni wykonawcy, utożsamiający się z ideą projektu.

Zobaczcie premierową odsłonę teledysku do singla "Magnes"! Fajny?

Premiera teledysku do singla "Magnes".

Reklama

Będzie hit?