Anna Jurksztowicz to uznana polska wokalistka, która na rynku funkcjonuje od końca lat siedemdziesiątych. To właśnie ona zaśpiewała przeboje do najpopularniejszych polskich filmów i seriali - "Kingsajz", "W pustyni i w puszczy", "Czułość i kłamstwa", "Matki, żony i kochanki" czy też "Na dobre i na złe" oraz "Ranczo". Przez długie lata pojawiała się głównie na płytach z muzyką filmową, wczoraj jednak wreszcie udało jej się wydać solowy album. Prywatnie jest matką Radzimira Dębskiego.

"Poza czasem. Muzyka duszy" to album na którym wokalistka czerpie inspiracje z różnych źródeł, kultur, eksperymentuje z formą i zachęca do wędrówki w głąb siebie. Jest to miła odmiana dla tego co słyszymy w stacjach radiowych.

Na premierze krążka w Empiku pojawili się: Paweł Stasiak, Patrycja Mikuła, Olga Bończyk, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Alicja Resich-Modlińska, Elżbieta Zającówna, Joanna Kurowska, Lidia Kopania i Majka Jeżowska. Imprezę poprowadziła Anna Popek.