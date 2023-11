1 z 8

To był wyjątkowy, ostatkowy i walentynkowy wieczór. Finalistka Must Be The Music - Justyna Sawicka zaprezentowała swój najnowszy teledysk do piosenki „Niezgoda”. Wystąpiła też z akustycznym recitalem, a wszystko to w klimacie hiszpańskim, nawiązującym do atmosfery panującej na wyspie Fuerteventura, z której właśnie wróciła…

Justyna Sawicka przyzwyczaiła nas już do tego, że potrafi zaskakiwać. Prowadząca skup złomu, mama dwójki dzieci i żona, a jednocześnie zdolna, konsekwentnie realizująca swoje marzenia wokalistka. Tak samo jak pierwszy singiel nagrany we współpracy ze szwedzkimi producentami - „Siła”, tak i drugi - „Niezgoda” adresowany jest do kobiet. Tym razem Justyna jest współautorką tekstu, razem z Beatą Ejzenhart.

Zobacz: Którą sensacją show-biznesu jesteś? Bliżej ci do Anelli, zombie Angeliny, Kingi z "Jaka to melodia?" czy może sióstr Godlewskich?

Na premierze pojawiły się m.in. Anella - polska Barbie, Siostry Godlewskie, Marta Wiśniewska „Mandaryna”, Agnieszka Wielgosz, Anna Powierza, Anna Korcz, Agnieszka Mrozińska, a także panowie: Krzysztof „Kasa” Kasowski, Mariusz Wawrzyńczyk, Alex Caprice, Marek Kościkiewicz i wielu innych.

Zobacz więcej zdjęć w galerii!

Sprawdź koniecznie: Największe telewizyjne wpadki EVER! Czy pamiętasz je wszystkie? Rozwiąż QUIZ!

Zobacz też: "Zombie Angelina" przeszła 50 operacji! Mamy ZDJĘCIA przed i po!