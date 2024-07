Styl premier Ewy Kopacz nieustannie ewoluuje - coraz rzadziej zdarzają jej się wpadki jak ta z różową koszulką: Internauci śmieją się z TEJ koszulki Ewy Kopacz. Zapłaciła za nią ponad 300 złotych!.

Reklama

Pani premier zapowiadała niedawno, że chce zbliżyć się do ludzi, „(...) zamienić szpilki na trampki i zabrać się do roboty!”. Widać, że wzięła to bardzo dosłownie!

Kilka dni temu pojechała odwiedzić pracowników leśnictwa w Jabłonnie. Na typowo „gospodarską’’ wizytę Kopacz założyła zapowiadane wcześniej trampki. Problem w tym, że jej złote buty to projekt Michaela Korsa, który kosztuje aż 600 zł! Czy to nie przesada?

Internauci zwrócili uwagę, że owe trampki pochodzą z kolekcji z 2013 r., a za dobrą jakość warto zapłacić więcej. Może nawet pani premier kupiła je na wyprzedaży? Jak sądzicie?

Reklama

Zobacz: Elegancka Ewa Kopacz na okładce Vivy!