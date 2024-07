Już jutro w sprzedaży w całej Polsce pojawi się najnowszy, świąteczny numer magazynu "Viva!". Na jego okładce będziemy mogli podziwiać niezwykle elegancką Ewę Kopacz. Pani premier w rozmowie z redakcją opowie o politycznych i życiowych wyborach, przyjaźni z córką i miłości do wnuka. To będzie naprawdę ciekawy wywiad. Przypomnijmy: Hollywoodzka gwiazda napisała do Ewy Kopacz

Co jeszcze w numerze? Zygmunt i Filip Chajzer - czego nauczyli się od siebie nawzajem? Ponadto - aż nowe rubryki: "Historie nieznane" z Martą i Zdzisławem Maklakiewiczami oraz "Z pierwszej ręki" - szalony Tel Aviv z Michałem Pirógiem. Aż 148 stron ciekawych rozmów, mody, urody i stylu życia w atrakcyjnej cenie - tylko 3,29 zł.

Gorąco polecamy. Idealna lektura na święta :)

