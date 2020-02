Prada wypuściła najtańszą torebkę wszech czasów! To kultowa Nylon bag

Prada przedstawia najnowszy model torebki - to kultowa Nylon bag, na którą większość z nas może sobie pozwolić. Influencerki na całym świecie już się w niej zakochały. Nylon bag od Prady ma już w swojej kolekcji m.in. Dua Lipa czy Kendall Jenner. Jak wygląda ten model? Zobaczcie poniżej!

Nylon bag to propozycja od Prady, którą możecie mieć za około 500 dolarów (niecałe 2000 złotych). Dostępnych jest sporo kolorów: różowy, delikatny niebieski, żółty, czerwony... Nylon bag była jednym z najchętniej dobieranych dodatków przez influencerki na Fashion Weeku w Nowym Jorku. Czy ta torebka ma szansę podbić ulice także w Warszawie? My widzimy na to duże szanse!

Nylon bag od Prady znajdzie się w waszej szafie?

Nylon bag już jakiś czas temu znalazła się w szafie Kendall Jenner, która wybrała czarny model.

Nylon bag ma w swojej kolekcji nawet Dua Lipa.

Jak wam się podoba ten model?