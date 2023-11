Gwiazdy mogą sobie pozwolić na najpiękniejsze i najdroższe ubrania z całego świata. Mają ogromne garderoby, własnych stylistów, a luksusowe marki odzieżowe bardzo często wysyłają im najnowsze modele ubrań czy dodatków jeszcze przed ich premierą. Ale mimo to, i tak celebrytki w każdym sezonie wybierają swojego... ulubieńca. I noszą go w różnych stylizacja kilkakrotnie. Czy wiesz, z jakimi rzeczami nie będą się rozstawały gwiazdy tej jesieni?

Hailey Bieber

EastNews

Nie każdemu może się to podobać, ale białe kozaki to jeden z najważniejszych trendów w tym sezonie. Wie o tym doskonale Hailey Bieber, uznawana za nową ikonę stylu. Ostatnio paparazzi przyłapali ją w drodze na lunch w modnej stylizacji – krótkiej sukience, skórzanej kurtce i właśnie białych kozach. Modelka zdecydowała się na model butów luksusowej i uwielbianej przez gwiazdy marki Jacquemus. Cena? 5 500 zł.

Rosie Hungtinon-Whiteley

EastNews

Gwiazda ostatnio nie rozstaje się z torebką „chmurką” od Bottega Veneta! Możecie ją często zobaczyć na jej profilu na Instagramie. Rosie ma ją w dwóch kolorach - beżowym i niebieskim. Nosi je dosłownie do wszystkiego – sukienek, spodni czy płaszcza! Niestety, cena tego dodatku może przyprawić o zawrót głowy – kosztuje ok. 10 500 zł!

Bella Hadid

EastNews

Jak przystało na top modelkę, Bella Hadid nosi tylko to, co najmodniejsze. Mimo to, papparazzi zrobili jej wiele zdjęć w tych samych sneakersach! Oczywiście, nie są to byle jakie buty:) Mowa o słynnych sneakersach Balenciagi, przez niektórych nazywane „ugly shoes” lub „daddy shoes”. Ich cena? Zaczyna się od 3000 zł.

Alessandra Ambrosio

EastNews

Jeśli Alessandra Ambrosio nosi puchową kurtkę to może być to tylko Moncler! Do sławnych fanek włoskiej marki należy Kim Kardashian, Rihanna, Rita Ora, Ariana Grande czy Priyanka Chopra! Projekty Moncler można opisać jako połączenie sportowego szyku, elegancji na co dzień i doskonałej jakości. Ceny kurtek wahają się od 4500 zł do 6000 zł.

Victoria Beckham

EastNews

Victoria Beckham odkąd została projektantką, nosi ubrania tylko swojej własnej marki. Nie dziwimy się! Są piękne, z klasą i stworzone z najwyższej jakości materiałów. Ostatnio często można ją spotkać w czarnym, wełnianym płaszczu a la szlafrok. Ten model nigdy nie wychodzi z mody! Cena? Kosztuje ok. 10 000 zł.

