Kto z nas nie marzy o wielkich pieniądzach, zdobytych bez większego wysiłku? Marka Hochland postanowiła umożliwić wszystkim spełnienie tego marzenia i zorganizowała wielką loterię, w której można było wygrać aż pół miliona złotych! Do kogo uśmiechnął się los i jak wyglądał uroczysty finał loterii "Odkryj Bogactwo Natury"? Koniecznie zobaczcie szczęśliwego zwycięzcę loterii oraz naszą relację z imprezy!

Żeby wygrać trzeba grać

Loteria "Odkryj Bogactwo Natury" była dla wszystkich okazją do odkrycia bogactwa naturalnych składników serów Hochland. Ponadto była również szansą na zdobycie nagród pieniężnych w wysokości 20 zł, 50 zł oraz 100 zł. O wygranej można było dowiedzieć się od razu po wpisaniu kodu z opakowania na specjalnej stronie internetowej. W loterii Hochland wzięło udział setki tysięcy uczestników, a nagrody dzienne wygrało aż 11 tysięcy osób! Największe szczęście miała jednak pani Monika z Pleszewa, która wygrała nagrodę główną - aż 500 000 zł! Łączna pula wygranych wyniosła ponad 800 000 złotych.

Hochland

Moc emocji!

Spotkanie poprowadził Maciej Dowbor, który od samego początku budował napięcie wśród gości, nie zdradzając nawet imienia zwyciężczyni. W tym dniu nie mogło zabraknąć również Dyrektora Generalnego firmy Hochland – Piotra Knauera, Senior Brand Managera – Radosława Jurkowskiego, odpowiedzialnego za organizację loterii oraz Jacka Wyrzykiewicza - PR & Marketing Services Managera. Emocje sięgnęły zenitu, kiedy przyszła pora na przedstawienie laureatki. Pani Monika z uśmiechem na twarzy odebrała czek z rąk Prezesa Hochland Polska i ze sceny podziękowała za nagrodę.

Nie wierzyłam, że to właśnie ja wygrałam 500 000 zł. Dopiero teraz, gdy tu stoję i trzymam w ręku czek, dotarło do mnie, że to prawda. Sery Hochland są w naszym domu od zawsze, chyba nawet od samego początku, kiedy można było je kupić, a wiem, że w tym roku firma obchodzi swoje 25 lecie w Polsce. Dla mojej rodziny kupuję wszystkie rodzaje i smaki, natomiast szczęście przyniósł mi serek śmietankowy Kanapkowy. Jestem bardzo szczęśliwa! - powiedziała pani Monika.

Pani Monika na finał przyjechała ze swoim mężem Maciejem. Wyznali, że nikt z rodziny, nawet ich dwóch synów, nie wie jeszcze o wygranej. To ma być dla nich niespodzianka! Z pewnością będzie, ponieważ zwyciężczyni podzieliła się z gośćmi spotkania informacją, na co przekaże wygraną. Prawdopodobnie będzie to mieszkanie dla syna, który wkrótce zaczyna studia. Pani Monika jest miłośniczką podróży, więc nie odmówi sobie także najwspanialszych wakacji życia!

Całość spotkania przebiegła w niezwykłej atmosferze. Zaskoczenie i emocje towarzyszyły zwyciężczyni nagrody głównej, organizatorom loterii oraz wszystkim, którzy zobaczyli na własne oczy, że biorąc udział w loterii Hochland naprawdę można wygrać i spełnić swoje marzenia.

