Jeśli żadna aktywność fizyczna nie zdobyła dotąd twojego serca, koniecznie spróbuj „odlotowego” treningu z bungee. Może wreszcie pokochasz ruch?

Reklama

Podobno powstał w Azjii, ale w czasach globalizacji, bungee fitness szybko rozprzestrzenił się na inne kontynenty i kraje, przede wszystkim USA i Europę. Niedawno trafił też do nas. Sala do ćwiczeń na pierwszy rzut oka wcale nie przypomina miejsca do treningu. Z sufitu zwisają metalowe uchwyty, na których zawieszone są liny dynamiczne (rozciągające się) zakończone zakręcanym karabinkiem HMS. Jak we wspinaczce. – To niejedyne związki bungee fitnessu z górami czy ścianką wspinaczkową – mówi Agnieszka Szaniawska, instruktorka bungee fitness i właścicielka Just Jump Fitness. – Trening jest możliwy tylko w uprzęży wspinaczkowej, która jest połączona z liną, i dzięki temu ciało może niemal jak na bungee skakać i latać.

Zobacz też: Trening obwodowy - jak i gdzie go ćwiczyć?

Pierwsze kroki

Najpierw trzeba oswoić się ze sprzętem: spróbować zawisnąć (nie jest to łatwe, gdy jest się podczepionym od strony pleców), położyć na podłodze, zrobić pompkę, przysiad, ponapinać mięśnie w czasie tych ćwiczeń, by wyczuć, jak „pracuje” lina.

Na co uważać na początku? Przede wszystkim na uprząż wokół bioder, która niektóre początkujące osoby może nieco uwierać, czasem powodując dyskomfort, otarcia lub lekkie siniaki. Mimo neoprenowych spodni. Po jednym, dwóch treningach ciało przyzwyczaja się do pracy w uprzęży i nie sprawia już ona problemów.

W czasie ćwiczeń elastyczna lina powinna stale być naprężona, dzięki temu całe ciało pracuje stawiając jej opór. Bardzo ważne: przez cały czas brzuch ma być spięty, plecy proste, a biodra wypchnięte do przodu. – Biodra trzymane z przodu to jedna z najważniejszych rzeczy w czasie tego treningu, bo gdy zostają z tyłu, obciążone zostaną plecy i trudniej będzie zachować równowagę – mówi Agnieszka Szaniawska.

Zobacz także

Typowe ćwiczenia: bieg pod górkę, obroty, przysiady, podskoki, tzw. loty, czyli najbardziej zaawansowane technicznie ćwiczenia.

Więcej: Jak ćwiczyć na siłowni, żeby schudnąć?

Co to daje

Bungee fitness to przede wszystkim trening siłowy, choć może wydawać się, że dzięki dynamicznej linie i efektowi latania to zajęcia lekkie, łatwe i przyjemne. Tymczasem w tym czasie mocno pracuje cały gorset mięśniowy podtrzymujący kręgosłup, tzw. mięśnie głębokie, brzucha, pośladkowe. Do tego wycisk dostają i ręce, i nogi. Trening ma charakter ogólnorozwojowy, bo nie ma tutaj ćwiczeń na wyselekcjonowane partie mięśni, zawiera też elementy aerobowe i interwałowe. Ich liczba zależy od poziomu zaawansowania ćwiczącej grupy.

– Dzięki temu naprawdę można tutaj spalić mnóstwo kalorii – mówi Agnieszka Szaniawska. – Do tego zauważalny jest wzrost kondycji i lepsze umięśnienie całego ciała. Nie można też pominąć niezwykle ważnego elementu zabawy, bo dzięki ćwiczeniom w powietrzu można poczuć się beztroskim jak dziecko. Naprawdę: to namiastka latania! Dzięki temu na zajęciach panuje bardzo dobra atmosfera, dorośli ludzie uśmiechają się i cieszą jak maluchy, co nie jest obecnie często spotykane.

Więcej o bungee fitness oraz relację z zajęć znajdziesz w najnowszym numerze Be Active (nr 4/2018) z Karoliną Gilon na okładce.

Więcej: Jak ćwiczyć skręty tułowia?

Reklama