Powstanie kolejny sezon programu "Kuchenne rewolucje"! Okazuje się, że stacja już zaplanowała emisję 16. sezonu wielkiego hitu z udziałem Magdy Gessler, który ma się znaleźć w jesiennej ramówce TVN. Władze stacji są zachwycone świetnymi wynikami oglądalności i nie wykluczają, że 16. edycja nie będzie ostatnią, jaką zobaczą widzowie. Według doniesień portalu wirtualnemedia.pl 15. sezon programu przyciąga coraz więcej widzów. Show z Magdą Gessler wybiera średnio 2,6 mln osób!

Stacja TVN komentuje świetne wyniki "Kuchennych rewolucji"

Okazuje się, że dzięki takim wynikom oglądalności "Kuchenne rewolucje" stacja TVN w czasie nadawania programu jest liderem na rynku telewizyjnym.

Rzeczywiście ten program to fenomen, od siedmiu lat jest na antenie i bije rekordy oglądalności. W dodatku wszędzie go pełno, bo przecież poza premierowymi odcinkami w czwartkowe wieczory mamy jeszcze codzienne popołudniowe powtórki i emisje w TVN Style, a jednak ludzie nigdy nie mają dość Magdy Gessler- przyznał Bogdan Czaja, zastępca dyrektora programowego TVN. To prawda, kolejna seria „Kuchennych rewolucji” jest już przygotowywana i mam nadzieję, że nie będzie ostatnią.

Co ciekawe, według informacji portalu, ostatni odcinek "Kuchennych rewolucji" przyciągnął rekordową liczę widzów. Odcinek emitowany 30 marca obejrzało go 3 mln osób, co było najlepszym wynikiem od 2012 roku!

Powstanie kolejny sezon "Kuchennych rewolucji".

ons.pl

Program z udziałem Magdy Gessler to od lat wielki hit TVN.