Powstanie nowa edycja programu "Rolnik szuka żony"? Władze TVP podjęły już decyzję w sprawie dalszych losów show o rolnikach! Od kilku tygodni widzowie mogą oglądać najnowszą, szóstą edycję programu prowadzonego przez Martę Manowską. Tym razem swoich wielkiej miłości szukają Seweryn, Sławomir, Adrian oraz Jakub. W show brał również udział Waldemar, ale ostatecznie rolnik nie zaprosił żadnej kandydatki do swojego domu i teraz jego dalsze losy nie są pokazywane w nowych odcinkach programu. Jeszcze nie wiemy, czy wszyscy rolnicy znajdą swoje szczęście w programie, ale wiadomo już, czy w przyszłości zobaczymy kolejną odsłonę "Rolnik szuka żony"!

Powstanie kolejna edycja "Rolnik szuka żony"?

Chociaż szósta edycja programu ruszyła zaledwie kilka tygodni temu, to władze TVP już zapowiedziały kolejną odsłonę show! Na fanpage'u programu na Facebooku pojawił się nawet specjalny filmik, w którym Marta Manowska zachęca rolników i rolniczki do udziału w siódmej edycji "Rolnik szuka żony"!

Dzięki programowi "Rolnik szuka żony" narodziło się wiele szczęśliwych par i rodzin. Ich historie pokazują, że na miłość wystarczy się otworzyć i dać sobie szansę. Jesteś rolnikiem albo rolniczką stanu wolnego i szukasz miłości? Pragniesz poznać kogoś z kim odmienisz swoje życie? Napisz i opowiedz nam o sobie, zgłoś się do kolejnej edycji programu "Rolnik szuka żony"- zachęca prowadząca show.

Chcielibyście wystąpić w programie "Rolnik szuka żony"? Jeżeli tak, to musicie wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajdziecie TUTAJ. Według informacji zawartych w regulaminie programu zgłoszenia można wysyłać do 29 lutego 2020 roku. To co, zgłosicie się?

